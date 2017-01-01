Закон, якого країна чекала 25 років

Євген Рибчинський Народний депутат

Євген Рибчинський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дякую долі, що мені власноруч довелося підписати і стати співавтором Закону України про державну мову.

Сотні народів живуть, не маючи власних мов, а нам просто дивовижно пощастило.

Для нації, яка побудована на етнічній більшості і якій сам Бог на щастя дарував мову, будь-який закон, що розвиває мовну культуру народу є конче необхідним і дуже корисним.

Мова зокрема формує менталітет будь-якої особистості, дає підґрунтя для власної ідентифікації. Якби мешканці Криму і Донбасу відчували себе українцями, жили у мовному і культурному просторі України, то «русскій мір» просто не знайшов би там підґрунтя для проростання, ствердження і розквіту.

Закон є одним з перших інструментів впровадження ідеології українства, якої чекає держава усі 25 років своєї незалежності.

Джерело: блог Євгена Рибчинського

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