Закон, якого країна чекала 25 років
- Сьогодні, 08:48
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Розсилка
Дякую долі, що мені власноруч довелося підписати і стати співавтором Закону України про державну мову.
Сотні народів живуть, не маючи власних мов, а нам просто дивовижно пощастило.
Для нації, яка побудована на етнічній більшості і якій сам Бог на щастя дарував мову, будь-який закон, що розвиває мовну культуру народу є конче необхідним і дуже корисним.
Мова зокрема формує менталітет будь-якої особистості, дає підґрунтя для власної ідентифікації. Якби мешканці Криму і Донбасу відчували себе українцями, жили у мовному і культурному просторі України, то «русскій мір» просто не знайшов би там підґрунтя для проростання, ствердження і розквіту.
Закон є одним з перших інструментів впровадження ідеології українства, якої чекає держава усі 25 років своєї незалежності.
Джерело: блог Євгена Рибчинського