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    Думки вголос

    Закон, якого країна чекала 25 років

    • Євген Рибчинський

      Народний депутат

    • Сьогодні, 08:48
    • Розсилка

    Дякую долі, що мені власноруч довелося підписати і стати співавтором Закону України про державну мову.

    Сотні народів живуть, не маючи власних мов, а нам просто дивовижно пощастило.
    Для нації, яка побудована на етнічній більшості і якій сам Бог на щастя дарував мову, будь-який закон, що розвиває мовну культуру народу є конче необхідним і дуже корисним.

    Мова зокрема формує менталітет будь-якої особистості, дає підґрунтя для власної ідентифікації. Якби мешканці Криму і Донбасу відчували себе українцями, жили у мовному і культурному просторі України, то «русскій мір» просто не знайшов би там підґрунтя для проростання, ствердження і розквіту.

    Закон є одним з перших інструментів впровадження ідеології українства, якої чекає держава усі 25 років своєї незалежності.

    Джерело: блог Євгена Рибчинського

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