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    Думки вголос

    60 років Євросоюзу: імітація єдності

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 13:33
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    <span>Лідери 27 країн ЄС підписали <strong>Римську&nbsp;</strong></span><strong>декларацію</strong><span>&nbsp;про майбутнє цього об'єднання після виходу Великої Британії</span>
    Лідери 27 країн ЄС підписали Римську декларацію про майбутнє цього об'єднання після виходу Великої Британії

    Лідери ЄС пообіцяли, що ніхто більше не вчинить як Британія

    ЕС на 60-летие своего официального создания имитировал единство. Даже очередную римскую декларацию ни о чем подписали дружно. Пообещали, что никто больше из ЕС не выйдет, как Британия сделала.

    Но на самом деле, ЕС - это искусственно созданное образование, так или иначе обреченное на развал. Как в свое время СССР.
    Ведь давайте вспомним, зачем вообще создавался ЕС (тогда - Европейское экономическое сообщество) после войны? Суть была в том, чтобы как можно теснее сплести между собой экономики недавно воевавших стран - Германии, Франции, Италии. Тем самым, убрать конфликты интересов, которые могли бы привести к новой войне.
    И в принципе - свои задачи данная интеграция тогда выполнила.
    Но мы должны понимать и другой важный аспект. 
    Главным цементирующим фактором ЕС долгие годы «холодной войны» оставалась угроза СССР.
    Кроме этого, в союз до начала 90-х входили страны с достаточной крепкими собственными экономиками. И не было единой валюты. То есть, если проседала экономика одного из членом союза, это не ложилось бременем на остальных.

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    После развала «Варшавского блока» и СССР, ЕС начал принимать в свои члены страны Восточной Европы, Прибалтики. Во-первых, очень сильно отличающиеся ментально от тех же французов или немцев. Во-вторых, с неразвитыми слабыми экономиками. К этому добавилась еще и единая валюта. В итоге, уже к середине 2000-х годов той же Германии стало очень тяжело тянуть на своих плечах всю Европу. А сейчас ситуация еще хуже.
    Самое смешное, что малые члены ЕС еще и пытаются диктовать той же Германии или Франции свои правила игры.
    Понятно, что пока о развале ЕС говорить не стоит. Вновь, как и ранее, все дружно сплотились перед некой российской угрозой. Причем те же Франция или Германия, как самодостаточные страны и основные торговые партнеры России, реально такой угрозы не видят. Истерика в основном у малых членов ЕС. Которым наоборот выгодно разводить антироссийскую истерию. Под это можно и денег выбить. И сохранить некое единство ЕС с выгодой для себя.
    Однако пример Британии красноречиво показал: самодостаточные страны не видят никакой пользы от ЕС. Только одни убытки.
    А какая позиция Германии и Франции? С одной стороны, их тоже тяготит ноша ЕС. С другой, закрыть этот проект - это признаться в собственной импотентности в качестве лидеров Европы.
    Но ведь есть и экономические реалии. Оказалось, что глобальный мир не такой и глобальный. И конкуренция за рынки никуда не исчезла. И протекционизм вновь возвращается. И российские санкции оказались болезненными именно для Германии и Франции.
    Поэтому, когда экономический коллапс в ЕС дойдет до предела, у меня большой вопрос: останутся ли разговоры о единстве ЕС? Да и вообще - не увидим ли мы смерь данного непонятного формирования счастливых европейцев? Поскольку история нас учит, что любая империя всегда разваливается. Базируется ли она на насилии или неких компромиссах...

     

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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