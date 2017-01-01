60 років Євросоюзу: імітація єдності

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

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Лідери 27 країн ЄС підписали Римську декларацію про майбутнє цього об'єднання після виходу Великої Британії

Лідери ЄС пообіцяли, що ніхто більше не вчинить як Британія

ЕС на 60-летие своего официального создания имитировал единство. Даже очередную римскую декларацию ни о чем подписали дружно. Пообещали, что никто больше из ЕС не выйдет, как Британия сделала.

Но на самом деле, ЕС - это искусственно созданное образование, так или иначе обреченное на развал. Как в свое время СССР.

Ведь давайте вспомним, зачем вообще создавался ЕС (тогда - Европейское экономическое сообщество) после войны? Суть была в том, чтобы как можно теснее сплести между собой экономики недавно воевавших стран - Германии, Франции, Италии. Тем самым, убрать конфликты интересов, которые могли бы привести к новой войне.

И в принципе - свои задачи данная интеграция тогда выполнила.

Но мы должны понимать и другой важный аспект.

Главным цементирующим фактором ЕС долгие годы «холодной войны» оставалась угроза СССР.

Кроме этого, в союз до начала 90-х входили страны с достаточной крепкими собственными экономиками. И не было единой валюты. То есть, если проседала экономика одного из членом союза, это не ложилось бременем на остальных.

После развала «Варшавского блока» и СССР, ЕС начал принимать в свои члены страны Восточной Европы, Прибалтики. Во-первых, очень сильно отличающиеся ментально от тех же французов или немцев. Во-вторых, с неразвитыми слабыми экономиками. К этому добавилась еще и единая валюта. В итоге, уже к середине 2000-х годов той же Германии стало очень тяжело тянуть на своих плечах всю Европу. А сейчас ситуация еще хуже.

Самое смешное, что малые члены ЕС еще и пытаются диктовать той же Германии или Франции свои правила игры.

Понятно, что пока о развале ЕС говорить не стоит. Вновь, как и ранее, все дружно сплотились перед некой российской угрозой. Причем те же Франция или Германия, как самодостаточные страны и основные торговые партнеры России, реально такой угрозы не видят. Истерика в основном у малых членов ЕС. Которым наоборот выгодно разводить антироссийскую истерию. Под это можно и денег выбить. И сохранить некое единство ЕС с выгодой для себя.

Однако пример Британии красноречиво показал: самодостаточные страны не видят никакой пользы от ЕС. Только одни убытки.

А какая позиция Германии и Франции? С одной стороны, их тоже тяготит ноша ЕС. С другой, закрыть этот проект - это признаться в собственной импотентности в качестве лидеров Европы.

Но ведь есть и экономические реалии. Оказалось, что глобальный мир не такой и глобальный. И конкуренция за рынки никуда не исчезла. И протекционизм вновь возвращается. И российские санкции оказались болезненными именно для Германии и Франции.

Поэтому, когда экономический коллапс в ЕС дойдет до предела, у меня большой вопрос: останутся ли разговоры о единстве ЕС? Да и вообще - не увидим ли мы смерь данного непонятного формирования счастливых европейцев? Поскольку история нас учит, что любая империя всегда разваливается. Базируется ли она на насилии или неких компромиссах...

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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