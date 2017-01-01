Страшилка, вигадана для тріумфу Гройсмана

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Схоже, наша влада спеціально запустила страшилку з введенням абонплати за газову трубу, щоб прем'єр Гройсман тріумфально відзначив річницю свого прем'єрства турботою про народ.

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Гройсман в субботу у себя в фейсбуке разместил видео, где грозно сказал: он не допустит абонплаты за газ. И потребует от НКРЭ ее отменить. Учитывая, что все заявления Гройсмана всегда согласованы с Порошенко, то абонплату, скорее всего, уберут.

Зачем была запущена данная политтехнология «Заведи козу-выгони козу»?

1) Гройсману в первую годовщину своего премьерства необходимо хоть что-то предьявить обществу, чтобы оно не поддержало требования оппозиции об отставке Гройсмана.

А так Гройсман войдет спасителем народа от грабительской абонплаты за газ.

При этом украинцы уже не будут возмущаться, что именно Гройсман убрал социальную цену на газ 3,6 грн.за куб. И сделал для всех единую цену 6,8 грн.за куб. Увеличил в два раза стоимость отопления в городах.

Именно Гройсман своим постановлением этой весной уменьшил социальные нормы для получения субсидий.

А еще недавно Кабмин Гройсмана принял постановление, предусматривающее пересмотр цены на газ для населения два раза в год. Поэтому с октября стоимость газа снова подорожает.

Все вышеперечисленное - это обязательные требования МВФ. А вот абонплата за газ - нет.

Поэтому можно пожертвовать.

2) Банковая оперативно выбивает из рук Тимошенко козырь для пиара под годовщину Кабмина. А ведь Юля только собралась в крестовый поход по регионам против абонплаты за газ.

3) Власть прощупала социальные настроения украинцев. И испугалась. Украинцы, в отличие от прошлогоднего повышения тарифов, когда они еще не успели заплатить, за зиму на себе полностью ощутили жизнь по-новому. В стране массовые неплатежи. И абонплату за газ мало того, что никто не собирался платить, но озлобленный народ мог и поддержать акции протесты оппозиции.

4) Порошенко, который сейчас пытается наладить мир с олигархами, получил возможность оправдаться перед Фирташем, почему не может помочь его облгазам с дополнительной прибылью. Дескать, я сделал все, что мог. Даже выделил ваши доходы в отдельные счета с абонплатой. А народ возмутился. Но реверанс в сторону Фирташа сделан. Так что «Интер» обязан любить президента.

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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