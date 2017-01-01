Блокада окупованого Донбасу та львівське сміття

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокада поставок антрациту з Донбасу

Що зробила «Самопоміч»? Сміттєзвалище по всій країні?

Самое смешное, что мне доводилось прочитать по теме «блокады», это ироничное предложение Филиппа Духлия перевести антрацитовые ТЭС на львовский мусор. Но за этой иронией кроется серьезнейшая проблема украинской политики – ответственность за слова и поступки.

Фракция «Самопомочи» практически в полном составе надрывается в ФБ и телевизоре, клеймя некую абстрактную власть, которая «за три года ничего не сделала» для обеспечения энергетической независимости.

Так вот, скажу я вам, власть как раз хоть что-то сделала:

Избавились от монопольных поставок газа из РФ

Построила линии ЛЭП, соединившие Киев с Ровенской и Хмельницкой АЭС (чем уменьшили зависимость от угольных ТЭС)

Запустила перевод двух блоков Змиевкой ТЭС с антрацита на газовый уголь, который добывают на контролируемой территории

Ввела формулы для газа (NCG+) и угля (Роттердам+), которые дали деньги в отрасль и остановили падение добычи. Ибо из-за политических игр в низкую цену Украина стала дефицитной не только по газу, но и по всем маркам угля.

Импортная диверсификация по антрациту тоже есть, умеренные поставки были и есть. Но тут извечный вопрос – возить по условному «Р+» из Донбасса за 1730 (с которых еще и налоги в наш бюджет забираем) или по настоящему «Р+» из ЮАР и Австралии за 3000.

Это власть. А что сделала «Самопомич»? Мусорную свалку по всей стране? Для тех, кто в танке – отходы в нормальных странах это сырье для энергетики. И построй Садовый во Львове перерабатывающий завод, он не только бы снял мусорную проблему, но и внес бы свой вклад в укрепление энергетической независимости.

Не выгодно? Нет тарифа? Есть пробелы в законодательстве? Справедливости ради скажу, что да. Есть юридический казус, препятствующий НКРЭКУ дать инвесторам импульс к строительству мусороперерабатывающих заводов - регулятор тариф только для лицензиатов устанавливает, а переработка бытовых отходов к лицензионным видам деятельности не относится. Но где же вы парламентарии из «Самопомочи»? Какие законопроекты вы подали, дабы устранить это вопиющее безобразие? Какие перфомансы провели, дабы привлечь общественность к проблеме?

А зачем? Проще сидеть на рельсах, обвиняя кого-то в чем-то, чем самим решать собственную конкретную лажу.

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