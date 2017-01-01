Семен Семенченко: За час блокади ми не пропустили 14 тисяч вагонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Семен Семенченко

«Вугілля – це лише 20% товарообігу між Україною і окупованою територією»

На Донбасі не припиняється блокування залізничного сполучення з окупованою територією України. Активісти, які здебільшого називають себе ветеранами АТО перекрили три з чотирьох напрямків транспортування вантажів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній член Нацкомісії з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Андрій Герус. Протестувальники пояснюють необхідність блокади тим, що значна частина виручки від такої торгівлі йде у кишені терористів. На підтвердження цього учора «Главком» опублікував дані кримінального розслідування СБУ, яке містить інформацію про те, що в бюджет «ЛНР», наприклад, йде 47% від вартості вивезеного в Україну вугілля.

Поза тим, на засіданні уряду 14 лютого прем’єр-міністр Володимир Гройсман вчергове заявив, що альтернатив вугіллю з окупованої частини Донбасу нема. За словами голови уряду, аби відмовитися від вугілля з окупованих територій, Україні потрібно 3–5 років та 15 млрд інвестицій щороку.

Курують діями блокувальників декілька народних депутатів. Один з них, представник «Самопомочі» Семен Семенченко стверджує, що перейти на альтернативне вугілля, насправді, набагато простіше, для цього потрібно півроку і політична воля. Попри порушену прокуратурою справу щодо блокування колій, каже він, ніхто не збирається відступати від головної вимоги – повної товарної блокади окупованих територій.

В інтерв’ю «Главкому» Семенченко розповів, чому провалилася зустріч активістів із губернатором Павлом Жебрівським, та про те, що потрібно Україні, аби забезпечити енергетичну незалежність від територій, де нині заправляють бойовики.

За фактом блокування активістами залізничної колії прокуратурою відкрито кримінальне провадження. Це якось позначилося на ваших діях?

Нічого не змінилося. Продовжуємо блокувати. Більше того, плануємо заблокувати і інші напрямки, через які здійснюється постачання вантажів.

Павло Жебрівський говорив, що має намір зустрітися з організаторами блокування і вирішити конфлікт. Чи відбулася ця зустріч?

Так, ми зустрічалися. Ніяких домовленостей не було досягнуто. Які домовленості можуть бути з людиною, яка бреше? Бреше про те, що немає запасів вугілля, що на Краматорській ТЕЦ і Слов’янській ТЕС відбуватимуться віялові відключення. Бреше з приводу того, що він не знає, що саме йде у вагонах, що вони погано перевіряються, що йде «контрабас». Тобто я не бачу у нього бажання співробітничати з народними депутатами. Він навіть з нами відмовився з’їздити на Краматорську ТЕЦ.

Вам пропонували відступні за те, щоби ви припинили блокування?

Ні, таких випадків не було.

6 лютого в районі міста Часів Яр, що у Бахмутському районі на Донбасі сталася сутичка між блокувальниками і співробітниками МВС, які намагалися розблокувати автотрасу, яка з’єднує підконтрольну Києву територію Донбасу і окуповані рійони

Блокувальників підтримуєте ви, Володимир Парасюк. Хтось з депутатів ще приєднався?

Єгор Соболєв, Павло Костенко, Роман Семенуха, багато позафракційних, Тарас Пастух. Вчора, наприклад, приїжджав Михеїл Саакашвілі. Ми чекаємо на будь-яких політиків, які чи то підтримують, чи не підтримують, але захочуть подивитися на те, що тут відбувається і чесно розкажуть народу України про це.

Вже не одна справа порушена щодо фактів фінансування терористів. Про це писав «Главком». Можливо, доцільніше було б не блокувати фізично перевезення товарів, а впливати на окремих представників влади, які й «фришують» всі ці потоки?

«Кришує» все це президент України і силовики. Вони з цього мають частку. Яким чином ви пропонуєте вплинути на це ветеранам війни, окрім того, що вони роблять зараз?

У депутатів є важелі впливу: запити, слідчі комісії, які мали б довести факти фінансування тероризму…

Знаєте, усі запити відправляються до смітників: нам приходять відписки протягом останніх трьох років. Я розробив законопроект про тимчасово окуповані території (Проект Закону про тимчасово окуповану територію від 19.07.2016). Подібний проект закону не виноситься на голосування більше як півроку. Чинити вплив на систему, яка зв’язана круговою порукою, корумпована і зав’язана на Росію не можливо. Можна лише фізично перешкодити, що зараз і робимо.

Альтернатива антрациту з окупованих територій – це імпорт. Вважаєте, це – вихід?

Нічого подібного. Можна переналаштувати ТЕЦ під газові сорти вугілля, які видобуваються на підконтрольній Україні території. Щодо імпортного вугілля, то у квітні минулого року під галас уряду про те, що нам потрібна енергетична незалежність від агресора, НКРЕ, очолювана вихідцем з компанії Roshen Дмитром Вовком ухвалила формулу Роттердам плюс. Згідно з нею вартість електроенергії складається з вартості імпортованого вугілля та вартістю його перевезення. Потім люди несподівано зрозуміли, що купують вугілля безпосередньо в окупантів, а не імпортне, як обіцялося. Уже є кримінальні справи, в яких чітко написано, що це фінансування тероризму, гроші йдуть на закупівлю зброї тощо. За рік, за підрахунками експертів, на цій різниці цін Ахметов (компанії якого володіють українською теплоенергетикою), Порошенко і силовики поклали собі до кишені 10 млрд гривень. Саме з цього приводу піднімається уся проплачена істерика у ЗМІ. Тобто все через втрату доходів. Кожна людина, сплачуючи за електроенергію, фактично платить за те, щоби терористи вбивали наших військових. Бо частина грошей, йде на фінансування російських найманців.

Чому ж енергетика досі не змогла відмовитись від антрациту?

Вони можуть перейти на газ за один день. Якщо ж говорити про час, який потрібен для переобладнання на інше вугілля, то це 3-6 місяців. В уряду було три роки для того, щоби передбачити таку ситуацію. У нас йде війна з Росією. Вона у будь-який момент може перерізати ці постачання. І що тоді? Думаю, ані прем’єр, ані інші чиновники не відповідають у нас в країні своїм посадам. Це або корупція, або державна зрада.

Якщо Україна таки відмовиться від вугілля з окупованих територій, як зміниться ціна на електроенергію для населення?

Ціна електроенергії для населення була змінена ще рік тому. Газ, на який одразу можемо перейти (після відмови від постачань антрацитового вугілля з окупованих територій) – це тимчасовий захід, впродовж якого ми переходитимемо на імпортне вугілля, впродовж якого ми переобладнаємо ТЕС. Ми використовуватимемо запаси вугілля, яких вистачить до кінця березня. Газом можна опалювати десь до середини квітня, в залежності від того, яка буде температура. Якщо Гройсман, як обіцяв, проведе реформу на митниці і дасть ще 50 млрд гривень бюджету, якщо олігархи і Порошенко повитягають з кишень надприбутки з так званих роттердамських тарифів, то для населення ніяких підвищень не буде. Бо заяви про підвищення – це шантаж і спекуляція. Хочу нагадати, що у нас є газ власного видобутку, який коштує набагато дешевше, ніж російський.

До того ж людей свідомо дурять, зводячи всі розмови до вугілля. Вугілля займає не більше 20% загального товарообігу з окупованими територіями. Там також ідуть метал, цегла, пісок, глина, сірчана кислота, різні механізми... Покласти цьому край можна двома шляхами: 1) ухваливши закон про окуповані території, 2) блокадою, яка призведе не до віялових відключень, а до віялової люстрації.

Наразі штаб готується до блокування наступних ділянок. За час з початку блокади не пройшло більше 14 тисяч вагонів. А це відсутність заробітку російськими олігархами, відсутність заробітку нашим чиновникам на відкатах. Словом, це гроші, які не отримали терористи для того, щоби вбивати наших військових.

Семен Семенченко з учасниками блокади Донбасу (фото: Facebook Семена Семенченко)

Скільки вантажів проходять тепер через незаблоковані ділянки?

У Донецькій області залишилася дорога до Маріуполя (з окупованої території), в Луганській області це дорога через Станицю Луганську, Щастя, в бік Старобільська. По цій дорозі відбуваються постачання для ТЕС у Щасті, це Луганська ТЕС.

Не думаєте, що перекриття всіх шляхів може призвести до спровокує агресію з боку бойовиків?

У нас нині йде війна за незалежність. Це все, що я можу відповісти на це питання.

Михайло Глуховський, «Главком»

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