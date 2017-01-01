Завдяки формулі «Роттердам +» зі споживачів зібрали додаткові 10 млрд, - експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Об’єктивних причин для подальшого підвищення тарифів немає

Через введення формули «Роттердам +» українці у новому році додатково вже сплатили 10 млрд грн. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній член НКРЕКП Андрій Герус.

«Вони (влада – Ред.) зібрали 10 млрд грн, які не спрямували на закупівлю вугілля. Десь вони є, треба їх знайти і спрямувати на правильні речі», - зазначив він.

Експерт також підкреслив, що об’єктивних причин для подальшого підвищення тарифів немає.

Нагадаємо, небажання влади знайти альтернативу торгівлі вугіллям з ворогом спровокували блокування активістами трьох залізничних ділянок на Донбасі, які таким чином намагаються покласти край цій торгівлі. Водночас перекриття шляхів доставки в Україну вугілля не могло не спровокувати енергетичну кризу.

Як повідомлялось, вчора уряді заговорили про введення надзвичайного стану в енергетиці. Проте сьогодні урядовці до цього не вдались.