Чим закінчиться блокада Донбасу

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна очікувано наближається до енергетичної кризи.

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Не смертельному, но достаточно болезненному. Хотя в условиях войны любой кризис – это дополнительные риски. Итак, в Кабмине после заседания антикризисного энергетического штаба назначили жертв угольной блокады, которую устроили нардепы Парасюк с Семенченко. То есть именно такая картинка – виноваты одни, а ответят другие. Прекрасная картина.

Веерные отключения грозят Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Сумской и Черкасской областям. Там уже собирают штабы по чрезвычайным и техногенным ситуациям. Но штабы не решат проблему, на то они и штабы. Они будут просто санкционировать отключения, чтобы страдали все жители региона по справедливости. Сроки уже определены – и если вопрос с поставками антрацита не решат до конца месяца, придется утром и вечером выключать электричество населению и предприятиям.



Все технически обосновано – АЭС дают базовую мощность, порядка 50% потребления, а утром и вечером пики потребления приходится гасить за счет ТЭС. Они могут себе позволить некоторую динамику, а вот «поиграть» с мощностью АЭС в оперативном режиме можно, но тогда рискуем получить еще один Чернобыль. В Запорожье, например. Накроет и соседей. В общем, у жителей прифронтовых Запорожья и Днепра выбор невеселый – рисковать или сидеть в темноте утром и вечером. Ну и без тепла тоже – ТЭС дают не только свет, но и отопление. Давайте тогда округ Парасюка отключим, тут хоть какая-то логика будет. И благодарность от избирателей депутату.



Вот интересно просто, в чем провинились жители этих двух регионов, которые смогли остановить сепаратистов перед Семенченко и Парасюком? А Харьков и Сумы? Ну, Черкассы вообще не могут понять – почему там где-то кто-то делает политику, а им без света сидеть. Но если на Черкащине народ будет сидеть и тихо материться, то из Запорожья и Днепра могут и приехать с вопросами. Что совсем не хорошо, потому что лишний раз подчеркнет слабость государства.



Кстати, а почему в самом деле нет реакции государства? То есть она как бы есть, но очень напоминает повара из известной басни, который ругает кота, а «Васька слушает, да ест». Один за другим выступают чиновники, рассказывают про риски и угрозы отключений, но никаких действий не предпринимают. Тут две версии.

Первая – власть опасается, что разгон блокираторов ударит по ее репутации и рейтингам. То есть нужно дать ребятам шанс оставить людей без света и тепла, подержать так месяц, а уже потом вмешаться. Когда насидевшийся в темноте народ не просто одобрит, а местами поддержит силовую операцию. Вторая версия – власть просто растерялась. Потому что вот тут рядом линия фронта, которую стыдливо называют линией разграничения, украинские военные сдерживают одичалых, как ночной дозор. И тут у них за спинами батальные сцены с массовкой. Отлично влияет на боевой дух. Ну а президент, который у нас главнокомандующий, особой смелостью никогда не отличался и предпочитает ждать, пока «само рассосется». Увы, не тот случай.



Было бы неправдой утверждать, что украинцы не готовы чем-то жертвовать во время войны. Еще как готовы – вам подтвердит это любой боец или волонтер. Но жертвы должны быть понятны и давать результат. Отказался от кофе и перевел копеечку на АТО? В результате у военных появились новые бронники или тепловизор. Помог спасти жизнь украинского бойца, а орку помог быстрее встретиться с Моторолой. Тут все оправдано и правильно в высшей степени. Но что дает этот политический спектакль с блокадой? Ровным счетом ничего. Хорошего – ничего.



Про требование освободить пленных даже организаторы блокады больше не говорят – стыдно. Потому что самому далекому от процессов наблюдателю понятно, что судьбу украинских пленных решают в Москве, для них это предмет торга и на блокаду железной дороги в Донбассе им глубоко плевать. А разного рода Захарченко и Плотницкий со своими соратниками – просто марионетки, которые вообще ничего не решают. Любой шаг вправо или влево без команды из Кремля гарантирует им моментальную встречу с тем же Моторолой или кто там в этот день в аду отвечает за организацию встречи.



Блокада ударит по экономике ОРДЛО? Может быть. Но по экономике Украины она ударит сильнее. Вы на чьей стороне играете, уважаемые? Ну а если шахты там закроют и затопят, что неизбежно – дальше что. Когда мы вернем Донбасс, шахты заново не откроешь. Строить новые дорого. Уголь можно будет всегда покупать за границей, но за какие деньги? И пособие бывшим шахтерам платить – откуда? А рабочие места накрылись, поздно будет пить «Боржоми». Или просчитывать ситуацию на несколько лет вперед слишком сложно? А может мы уже приняли решение не возвращать эти территории? Тоже вариант. Тогда тем более очень хотелось бы, чтобы Семенченко с Парасюком вернулись в Киев и хором с представителями других фракций объявили об этом народу. Это многое меняет, будем вырабатывать новую стратегию.



Пока по факту мы имеем небольшой политический пиар «Самопомичи» с присоединившимся Парасюком и угрозы для украинской энергетики. Которые выльются не только в неудобства с веерными отключениями либо дополнительные закупки газа. В условиях блокады мы можем получить минус 4 млн тонн выплавки стали ежегодно, минус 20% производства чугуна, что в переводе на цифры валютной выручки минус 2 млрд долл. И минус 27 млрд за прошлый год уплачено налогов предприятиями, которые находятся на временно неподконтрольной территории в бюджет Украины. Я конечно понимаю, что мы приняли закон о финансировании политических партий из государственного бюджета. Но, черт побери, не в таких же объемах…

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