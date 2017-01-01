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    Думки вголос

    Ліки від російської пропаганди

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 08:24
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    Українці з гумором реагують на російську пропаганду і перетворюють її на фарс

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    Российские спецслужбы настолько активно фабрикуют дела против тех зарубежных политиков, что рано или поздно эти трагические разоблачения должны были превратиться в фарс. То есть было время, когда сенсационные разоблачения с российским финансированием и подтасовкой фактов на Западе и в Украине принимали всерьез. Потом, после ряда громких провалов, стали относиться с недоверием.

    Украинцы получили мощную прививку от российских фейков еще в самом начале агрессии. Помните, распятого мальчика в трусиках, которого страшные каратели таскали по Славянску. Еще какая-то тетя с внешностью уже доходящей наркоманки трагично об этом рассказывала на камеры. Потом была семья донецких крестьян, уходившая ночью с коровой тайными тропами, чтобы не попасть в лапы к страшным правосекам. И слеза наворачивалась на глаза Буренке или Зорьке - уже забыл, как ее звали. 

    Кстати, о буренках. Одна и та же женщина, внешне очень похожая на Буренку, традиционно изображала на камеры российских телеканалов, то патриотку Донбасса, родом из Донецка, то маму убитого «ополченца», то коренную одесситку, которая пострадала от националистов. А снегирей и синичек помните? Как учительница заставляет украинских детей ловить и есть снегирей, а синичек защищает. Потому что синички «жовто-блакитні», а снегирям с их коммунистическим окрасом груди повезло меньше. Из последнего - расчеты солью в украинских маршрутках. Количество фотожаб на эту тему зашкаливало и очередная гениальная задумка пропагандистов Кремля ничего, кроме смеха не вызывала.

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    После такой смехотерапии украинцы, естественно, со здоровым юмором и креативом отнеслись к вполне серьезному обвинению Следственного комитета РФ в адрес лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка, который за один день в Чечне убил тридцать и ранил тринадцать российских солдат. Ну а спецагенты Зорян и Шкиряк, методично уничтожающие полевых командиров боевиков, стали вишенкой на торте расхлябанности фейкоделов из-за поребрика. 

    Это еще не финиш. История повторяется не дважды, а трижды. Первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса (это сейчас), а третий раз в виде порно. Так что впереди впечатлительного и доверчивого российского зрителя ждет масса страшных извращений на голубых во всех смыслах этого слова экранах. А пока пропагандисты Кремля явно выдохлись и перегорели, творческие люди решили им помочь в нелегком труде. Вашему вниманию видео о страшных преступлениях президента Франции в составе батальона «Ротшильд». Место действия - Чечня.


    Джерело: Донецкие вести

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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