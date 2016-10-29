Тераріум однодумців. Оппоблок розколовся за інтересами ...

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

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Опозиційний блок у Верховній Раді

Офіційної заяви про поділ фракції «Опозиційний блок» поки не було.

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При этом сам факт раскола в руководстве партии скрывать уже невозможно. И при всем умении вчерашних «регионалов» не выносить сор из избы, решая вопросы в узком кругу, в данном случае конфликт уже принципиальный. Ориентированная на Москву «газовая» группа против объединенных сил «донецко-запорожских» и «днепропетровских».

В принципе, конфронтация между «промышленниками» Рината Ахметова и Бориса Колесникова с «газовиками» Фирташа и Бойко возник не вчера. Еще в 2013 году в ПР активно действовали сразу три сравнительно независимые группы, интересы которых часто не совпадали. Плюс масса группировок поменьше. Монолитность регионалов существовала исключительно в формате фасада, за которым постоянно кого-то душили, давили и кем-то громко хрустели. Кроме двух нынешних очень активно влияла на процессы так называемая «Семья», то есть связка Клименко-Арбузов, ориентированные на старшего сына президента Александра Януковича.

Вооруженный до зубов нейтралитет в этой ситуации держал влиятельный глава МВД Виталий Захарченко, плюс особняком стояла очень сильная группа отца и сына Пшонки. Старший возглавлял Генпрокуратуру, младший совмещал работу народным депутатом с фактическим контролем над так называемой «теневой Генпрокуратурой». Последние даже удостоились титула «Не первой, но и не второй Семьи». Портнов и Кивалов перетягивали одеяло влияния на судебную систему, попутно заключая временные союзы с другими группировками.

Уникально балансировал между Ахметовым и Семьей Александр Вилкул, которого все считали своим. Правда, после того, как до Александра Януковича дошла информация о том, что Вилкула готовят на смену слишком одиозному и задолбавшему даже своих Папе, Семья к вице-премьеру резко охладела. А Арбузов, который сам поглядывал на президентское кресло, просто его возненавидел. В общем, это был тот еще «террариум единомышленников». Их отношения действительно проще всего охарактеризовать, как «вооруженный до зубов нейтралитет, изредка прерываемый войной». Но все за закрытыми дверями.

Майдан тяжелым катком прошелся по «хозяевам жизни», здорово сократив их количество. Пшонки махнули рукой на Украину, Портнов и Кивалов сражаются за кусочки былого влияния, Захарченко привычно выжидает, а Семья предпринимает вялые попытки вернуться в урезанном составе. Отца и сына Януковичей они сбросили, как лишний балласт, вкладывая все нажитое в Нацбанке и на откатах за возврат НДС в медиа и политическую партию, далекую от Оппоблока. Остались две влиятельные группы, которые вынуждены были делить квоты в партийном списке Оппоблока. Но царь горы может быть только один. Тем паче, разногласия между «промышленниками» и «газовиками» уже принципиальные.

Группа Рината Ахметова считает, что не просто объелась всеми прелестями «дружбы» с Россией, но и сполна заплатила за свой нейтралитет. И видит свое будущее исключительно в рамках проекта Украина. Донбасс в перспективе вернется, а пока базой останется Запорожье. Плюс промышленная база в других регионах, которая обеспечит определенные политические бонусы. Вилкул, который однозначно сделал выбор в пользу Ахметова, добавит в эту корону бриллиант Днепра и области. Даже после поражения на выборах мэра семья Вилкулов сохранила мощное влияние в области. И их устраивает работа в независимой Украине. «Газовики» не видят себя вне «русского мира», их бизнес и политические интересы вплотную завязаны на Кремль. Пат. Векторы противоположны, и двигаться дальше вместе эти группы не могут.

Оформление политического «развода» может затянуться надолго. В принципе, официально объявлять о нем до избирательной кампании не имеет смысла. Голосовать можно и порознь – «промышленники» будут искать компромиссы с властью, но в коалицию официально их не возьмут просто по причине токсичной репутации. А «газовики» будут четко следовать инструкциям Кремля, отказываясь поддерживать любые законопроекты, усиливающие Украину. По факту они уже в разных лодках. А красивое оформление формальностей не терпит суеты…

Джерело: Донецкие вести

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