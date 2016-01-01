Геращенко попросила Королевську хоч іноді ходити на роботу

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Ірина Геращенко

Королевська не прийшла на засідання, де мала представляти свій законопроект

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час засідання у Верховній Раді попросила колег переказати нардепу від Опоблоку Наталії Королевській, щоб вона ходила на роботу.

Під час обговорення питання про відшкодування збитків, завданих житлу населення Донбасу, законопроект №4301-1 мала представляти його співавторка Наталія Королевська. Геращенко викликала її до трибуни, однак виявилася, що Королевська відсутня.

«Пані Королевську попросіть ходити на роботу хоч іноді, а не розповідати про «судьбы родины», – сказала Геращенко.

Як повідомлялося, Рада сьогодні планує до розгляду понад 30 питань. Депутати налаштовані сьогодні працювати до 18:00.

Серед іншого планується розглянути проект постанови про фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради, а також проект постанови щодо виключення Надії Савченко зі складу постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Крім того, депутати планують розглянути проекти законів про Конституційний суд, амністію у 2016 році, а також проект постанови про проголошення в Україні 29 серпня Днем героїзму і вшанування пам'яті загиблих учасників АТО.

Депутати у четвер, згідно з регламентом, працюватимуть до 18:00.

Нагадаємо, сьогодні Конституційний суд візьметься за розгляд e-декларування.

Як повідомлялося, в ніч на середу Рада прийняла Держбюджет-2017.

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