Україна та газ власного видобутку: спроба номер п'ять

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Газ

Якщо ми хочемо в найкоротші терміни позбутися енергетичної залежності - діяти потрібно швидко і рішуче

Мовою оригіналу

Украина может обеспечить себя газом собственной добычи в течение пяти лет. Это не мечта, а реальные расчеты. Если наша страна будет добывать нефть в объеме, позволяющем полностью перекрыть все свои потребности, только разведанных запасов нам хватит на 80 лет. А пока 20 миллиардов долларов в год уходят из украинского бюджета на оплату импорта энергоносителей. Удерживать курс гривны при таких валютных расходах просто нереально…

Новая Энергетическая стратегия Украины до 2035 года, которую обсуждали во вторник на заседании круглого стола в Верховной Раде, оставляет двоякое впечатление. С одной стороны – стратегия нужна. Любая стратегия лучше, чем отсутствие таковой. Просто потому что, как говорил Воланд, чтобы управлять чем-то, нужно иметь хоть какой-то план на длительный срок. С другой стороны, без привязки к стратегии развития экономики, энергетики не могут дать четких цифр. Просто потому что не могут просчитать балансы потребления, которые зависят от потребности промышленности и населения в электроэнергии. А стратегии экономического развития даже на десять лет у нас нет.

Понятно, что после Майдана и вооруженной агрессии России было не до длительных планов. День простоять, ночь продержаться, найти деньги на зарплаты в армии, одеть и обуть солдат, заправить танки, не допустить задержки пенсий – какая тут стратегия? Сплошная тактика. Тактика выживания в экстремальных условиях без права на ошибку. Сейчас, когда ситуацию в экономике удержали, когда созданная с нуля армия уверенно удерживает противника, когда от падения мы перешли к робкому росту ВВП – таки нужна стратегия. Причем самая широкая. Нужен курс и какие-то понятные по масштабам ориентиры, к которым смогут привязаться энергетики и все остальные. И заниматься самообманом тут себе дороже. Нужны реальные планы и реальные цифры.

В настоящий момент Энергетическая стратегия в виде трансформера. Общие контуры, обозначение направлений. Детали в ней условны именно потому что нет понятных цифр на перспективу в экономике. А если хоть одна цифра не соответствует прогнозу – придется переписывать весь проект. Директор энергетических программ Центра Розумкова Владимир Омельченко, а именно его команда занималась разработкой стратегии, говорит, что они задают алгоритм. Цифры можно будет менять, но общая схема будет работать именно так. Есть, правда, вещи незыблемые. Которые и являются ориентирами.

Так уже очевидно, что одной из важнейших целей стратегии является энергоэффективность и энергосбережение. Просто потому что при любых перспективах энергоемкость украинской экономики сегодня слишком высока. И без ее снижения наши товары не могут конкурировать на мировом рынка. Изучение стратегий европейских государств показывает, что не менее важным аспектом они считают борьбу с изменением климата. То есть и мы берем на себя обязательства выбросы парниковых газов постоянно сокращать. А на долю энергетики в Украине приходится две трети этих выбросов. Для решения этой проблемы предполагается увеличить в энергетическом балансе долю возобновляемых источников с 5% до 20%. Требования некоторых активистов-экологов довести ее до 70% энергетики называют нереальными. И иногда даже делают это нецензурно. Доля атомной энергетики сохранится на сегодняшнем уровне, соответственно долю ТЭС предполагают постепенно уменьшать. Вот такие основные алгоритмы, а цифрами загружать не буду – они пока слишком условны.

Омельченко считает, и я с ним полностью согласен, что нам просто необходимо делать ставку на развитие собственной добычи газа. Потому что РФ не зря тратит столько сил и средств на строительство обходных газопроводов. И следующим шагом будет очень жесткий шантаж Украины с угрозой оставить нас совсем без газа либо на их условиях. И к 2020-2022 году мы просто обязаны выйти на самообеспечение, чтобы выбить из их рук этот рычаг. Впрочем, об этом стоит поговорить немного подробнее, тем более, что директор экономических программ Института будущего Анатолий Амелин дал очень интересные цифры.

Начнем сразу с денег – так всем понятнее и интереснее. На импорт энергоносителей Украина ежегодно тратит 20 миллиардов долларов. Двадцать миллиардов долларов! На эти деньги мы создаем рабочие места в других странах, получаем взамен отрицательный торговый баланс и обеспечиваем постоянный отток валюты из страны. То есть наотмашь бьем по курсу национальной валюты. За пять лет мы потратили 100 миллиардов долларов. МВФ со своими кредитными траншами в миллиард или два тут просто бедный родственник. При том, что только разведанных запасов нефти Украине хватит на 80 лет – при условии, что мы полностью перекроем свои потребности. Реальная газовая независимость может быть достигнута за 5 – 6 лет при условии инвестирования в отрасль 5 млрд. долларов. Дальше можем продавать в Европу излишки. Это уже наши рабочие места, наши налоги и укрепление нашей национальной валюты.

Кроме нефти и газа Украина вполне может обеспечить себя углем (единственная проблема – антрацит есть только в Донбассе, на остальной территории добывают марку «Г»), а по запасу урановых руд мы вообще в лидерах. Да, для развития собственной добычи нужен толчок. То есть снижение ренты, проведение налоговой реформы, либерализация правил игры на валютном рынке. Первые шаги в этом направлении уже сделаны, но это после двадцати лет уничтожения отрасли с помощью различных схем (дешевый газ внутренней добычи, сложные схемы субсидирования угольной отрасли вместо простого введения рыночных цен).

Если мы хотим в кратчайшие сроки избавиться от энергетической зависимости и стать независимыми – действовать надо быстро и решительно. И необходимо любой ценой привлекать инвесторов. Потому что только по добыче нефти и производству нефтепродуктов в необходимых Украине объемах нужно 14 миллиардов плюс два на реконструкцию заводов. Инвестиции в нефтегазовую отрасль требуются на уровне 20 миллиардов. Но в течение 5 лет мы получаем уже 50 миллиардов прибыли, то есть плюс несколько процентов к ВВП и десятки тысяч рабочих мест в отрасли. Плюс заказы для смежников. Этот локомотив экономики будет куда мощнее аграрного сектора. Если будет, конечно.

Для того, чтобы сегодня начать добычу полезных ископаемых в Украине нужно получить разрешение в двадцати ведомствах. В зависимости от типа скважин и формы собственности существует целых восемь ставок налогообложения. Не слишком привлекательно для инвестора, правда? Но, повторюсь, первые шаги в этом направлении сделаны. Сломаны газовые и угольные схемы, которые работали десятилетиями. Добыча становится рентабельной. И если вынести за скобку бюрократию, обеспечив реально прозрачные и простые правила игры на рынке, все у нас получится. В принципе, для того и создают стратегию, чтобы получить желаемый результат в установленный срок.

Джерело: site.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»