Якого біса Порошенко наполягає на збереженні свята 9 Травня

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Акція «Безсмертний полк» у Києві, 9 травня 2017 року

Подаруйте хтось президенту підручник історії

Мовою оригіналу

Что я могу сказать по поводу жести в Днепре? Жесть она и есть жесть. Днепр для нас был (и пусть к чертовой матери идут предатели - был и останется!) символом Сопротивления. Город, который в 2014 остановил русскую чуму, которую некоторые идиоты называют весной. Кто виноват?

Ну, тут все просто - виновных уже назначили. Это мэр (допустил) и министр внутренних дел (кадры не те). А кто чист? Чист губернатор, он не при делах (ха-ха три раза), СБУ вообще не в теме (пусть с финансированием сепаров и их организацией сражаются волонтеры и ветераны?) и регионалы (организаторы всего этого цирка). Ах да, раз уж губернатора вспомнили - его шеф тоже чист. Президент какого-то хрена настаивает на сохранении праздника и выходного 9 мая. Блин, подарите ему учебник истории нормальный, почитайте вслух, если сам не хочет. Восьмое мая - день капитуляции. Официальное окончание второй мировой войны - в сентябре. Все, нет никакого праздника 9 мая, донесите это до гаранта, кто вхож в высокий кабинет.

Филатов свои выводы сделал и отогнал от бюджета всех этих провокаторов. Аваков, я уверен, разберется в ситуации в традиционном стиле - то есть тихо и жестко. Ну, ему с пророссийскими силами точно не по пути - там, как и на Яценюка, куча левых дел заведено и компромисс невозможен. К губернатору у меня просто нет вопросов. К шефу есть. Петр Алексеевич, может уже перестанем возбуждаться на этот день? Сделаем его рабочим и забудем про весь этот треш. Боитесь? Ну, вы вечно чего-то боитесь, нам от этого трудно. Ну и черт с ним, ладно, главный вопрос к профильному ведомству. И это не ГПУ и не МВД.

Дорогие наши офицеры СБУ - вы всех поднков сфотографировали и оформили? Так сажайте. А то в тылу у наших военных натуральный шабаш рашизма...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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