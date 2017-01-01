Слідство встановлює організаторів нападу на ветеранів АТО в Дніпрі

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Побиття ветеранів АТО в Дніпрі

Юрій Луценко заявляє про проведення розслідування ганебної співпраці працівників Нацполіції з тітушками

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє про проведення слідства, яке встановить організаторів і джерела фінансування «тітушок», які 9 травня у Дніпрі побили ветеранів АТО. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Луценко повідомив, було ідентифіковано 8 «тітушок», які напали на учасників АТО. Вони були затримані і будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, зазначив генпрокурор.

«Слідство працює, щоб встановити організатора і джерело фінансування тітушок. Також проводиться розслідування ганебної співпраці працівників Нацполіції з тітушками. За це також будуть відповідати», - заявив Луценко.

«Прокремлівська по суті акція стала можливою через самоусунення патріотичних організацій та партій від святкування нашої перемоги», - вважає генпрокурор.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої в Дніпрі нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. В результаті конфлікту за медичною допомогою звернулося 6 поліцейських та 8 учасників масових заходів. В основному у постраждалих були діагностовано травми голови і інші менш значні пошкодження.

У Дніпрі керівник головного управління поліції в області вже призначив проведення службового розслідування дій поліції під час проведення масових заходів до Дня Перемоги 9 травня.