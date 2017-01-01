Інцидент із побиттям ветеранів АТО в Дніпрі: Аваков звільнив поліцейських начальників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сутички у Дніпрі 9 травня

Призначено службове розслідування щодо дій поліції у Дніпрі

Після інцидентів у Дніпрі 9 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив з посад начальника управління поліції в Дніпропетровській області, начальника міського управління поліції Дніпра, а також їхніх заступників із забезпечення громадської безпеки. Про це Аваков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, за його словами, «призначено службове розслідування за тим, що сталося – для подальшого вивчення дій поліцейських». Аваков повідомив, що у Дніпро відряджено комісію на чолі з головою ДВБ Нацполіції Ковалем.

Також створено спеціальну слідчу групу і спрямовано в Дніпро для розслідування дій цивільних осіб та їхніх координаторів у рамках порушених кримінальних проваджень.

Аваков пообіцяв, що результати розслідувань буде оголошено публічно.

Міністр вибачився за дії поліцейських у Дніпрі: «Вибачте. Сподіваюся, цей урок поліцією Дніпра буде засвоєно. Як, сподіваюсь, засвоять його і політики. Зробимо висновки – будемо сильніші!»

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої в Дніпрі нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

У Дніпрі керівник Головного управління поліції в області вже призначив проведення службового розслідування дій поліції під час проведення масових заходів до Дня перемоги, 9 травня.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що проводиться розслідування «ганебної співпраці працівників Нацполіції з тітушками».