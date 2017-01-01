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    Думки вголос

    Раби власності не мають!

    • Сергій Левитаненко
      Провідник Гурту поетів-втікачів «Кульгаве Число»
    • Сьогодні, 15:13
    • Розсилка

    Мав сьогодні цікаву розмову зі своїм знайомим про перейменування вулиць міста, залізничної станції та зносу пам'ятників тоталітарної епохи

    Знайомий висловив таку позицію: «Мене це не цікавить. Он мені які платіжки прийшли, ось чим займаюся. Давайте будемо перейменовувати тоді, коли станемо багатими».

    На що я йому заявив, що ми ніколи не станемо багатими з такими підходами. Бо раби власності не мають! Ніколи не було такого в історії людства.

    Величезна кількість росіян живе у будинках-багатоповерхівках і приватних будинках, де немає газового опалення. Росія має газ, а росіяни його не мають! Росія дає газ усім, крім своїх громадян. Вони не власники видобутого в Росії газу, бо раби власності не мають. Влада російська – власник, а громадяни – ні.

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    Не подобаються платіжки? Піди і дай по пиці тому, хто тобі їх прислав. У Києві. І він тобі пришле іншу, адекватну послузі. А якщо ти терпиш і бігаєш, висолопивши язика, аби оплатити ці божевільні безглузді платіжки, ти ніколи не станеш заможним. Бо ти – раб.

    Раб нічого не набуде, не надбає, не заощадить. Ставлення рабовласника до раба просте – рабу нічого не належить. І нинішня влада вийме-забере усе надбане рабом-українцем, – хоч платіжками, хоч конфіскаціями, хоч грабунками.

    Допоки не відбудуться зміни у голові – не відбудуться зміни у кишені. Допоки не вичавимо з себе покірних рабів, що діють за вказівками хазяїв, заможними не станемо. Білка в колесі теж мріє про фініш.

    Допоки нас оточують пам'ятники упирям, наші вулиці носять назви кривавих катів жодних змін на краще у головах людей не відбудеться, громадянське суспільство не сформується і, відповідно, ми не маємо шансів на заможне життя.

    Не ведіться на розводняки влади, що треба думати про платіжки, що можливий економічний підйом у рабовласницькій державі.

    Не ставте воза поперед коняки – це дурня!

    Спочатку – свобода і здоровий глузд, потім – хліб і самоповага!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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