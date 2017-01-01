Українці-негри зі своєю мовою та російський Ку-клукс-клан

Лариса Ніцой Письменниця

Лариса Ніцой

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українці недавно заявили, що хочуть телевізор дивитися своєю мовою, «бандерівці недобиті»

Українці в Україні – це негри. Ні-ні, не афроамериканці. Негри з плантації, яких знищує російськомовний Ку-клукс-клан. Знищують не всі російськомовні, як не всі білі були Ку-клукс-кланом.

Українцям-неграм можна працювати, можна плодитися, можна збиратися разом і співати своїх пісень. Українцям навіть рядочок у Конституції відвели, що їхня мова – державна. Двадцять перше століття як-не-як, демократія і все таке, тож нате вам рядочок.

Українці заздрять отим неграм, часів Ку-клукс-клану. Тих просто вбивали - українців знищують витіювато: старими методами – кулями та градами; і методами новими, вишуканими – інформаційними технологіями.

Насправді, українців, треба добре пильнувати. Вимориш їх голодом, відстріляєш, утрамбуєш у землю, заллєш бетоном - не встиг озирнутися, а вони вже як ті паростки, і звідки сила береться, знову пробилися.

Недавно заявили, що хочуть телевізор дивитися своєю мовою, «бандерівці недобиті». Далі – більше: хочуть свою музику на радіо слухати, «дебілоїди хохляцькі». А нещодавно була ржака, захотіли, щоб лікарі, вчителі, продавці і водії розмовляли з ними українською! Геть страх втратили «плєбєї в шароварах».

Уявили собі, що вони теж мають права. Закон написали про свою МОВУ. Хочуть його прийняти. Ну-ну, почитаємо.

1) ОБСЛУГОВУВАННЯ У СФЕРІ ПОСЛУГ – УКРАЇНСЬКОЮ. Здуріти можна.

2) ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН МОЖЛИВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МОВОЮ МЕНШИНИ ЧИ ІНШОЮ МОВОЮ. Це вони про що? Це вони про кого? Меншина – це хто? Це ми, російськомовні – меншина?! І це, типу, наш інтерес врахований??? Що ми можемо російською розмовляти??? В демократію граються?!! Ми їм покажемо демократію.

Ану, всі ЗМІ - до мене! В атакууууу! Щоб закон на всіх каналах ганили. Щоб казали - не на часі. Щоб питали в українців, чи вони вже всі інші питання повирішували і залишилася тільки мова? Ну й що, що ми паралельно говоримо про економіку, освіту, поліцію. Мова – не на часі. Якось же ж гальмували ми це питання 26 років, і ще погальмуйте!

Піднімайте всі телеканали і соромте українців. Кажіть, що перетворили мову на політику. (Так, мовчати, що мовне питання у всіх країнах світу – це політика і політичне питання номер один. Хай ці українські придурки думають, що мова і політика – це щось неприродне. Про інші країни мовчіть!) Хай соромляться.

Підняти всіх російськомовних депутатів. Нехай кричать з усіх каналів, що українці тільки про себе подбали. Що в їхньому законі крім їхнього інтересу врахований інтерес російськомовних - не згадуйте. З Хартією ж проканало надурити українців, ніби в Хартії тільки про мови меншин ідеться, а про державну мову наче не написано. Ці придурки такі довірливі, що повірили, і на цей раз повірять.

Додайте у свої слова переконливості. Та голосніше кричіть, що вони образили російськомовних патріотів! Нехай українці вірять, що нас образили. Вони ображених жаліють. Кричіть уперто, що їхній закон поганий, нехай один на одного косо зиркають.

Якщо не подіє – накрутіть інших українців, хай напишуть ще один законопроект про мову, або два – ще краще. Нехай між собою перегризуться, чий кращий - і самі ж себе завалять! Не будуть же вони, почубившись, один за одного голосувати!

Та не дайте їм помиритися. Не дайте домовитися про спільний закон.

Втовкмачуйте їм у голову, зранку до ночі через усі зомбоящики, що це вони ворожнечу посіяли. Що все було добре, поки вони своєї мови не захотіли. Не треба таких бажань мати. Вони винні і крапка.

Звертайтеся в інші країни. Кричіть, що нас, російськомовних, тут дискримінують. Забороняють нам російською мовою розмовляти. Що-що? Немає такого в українському законі? Та мовчіть про це. Кричіть на всі усюди, що російську мову переслідують. Кричіть, що українці демократичні закони попрали, що українці - фашисти і нацисти! Що вони хочуть російськомовних патріотів ізжерти! Що-що? Путін так уже казав? Та плювати! Головне, не допустити їхньої мови! Задавити українців. Задавити! Не дати їм підняти голову! Не дати. Кричіть, що ми - російськомовні патріоти, а нас дискримінують. Та голосніше кричіть, щоб вас почули. Щоб інші країни цих українських жлобів пристидили.

В атакууууууууу!

Джерело: блог Лариси Ніцой

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