Про мовні дискусії навколо нового закону та самозакохане любування

Вадим Денисенко Народний депутат України (БПП)

Вадим Денисенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українська мова

Давайте не мірятися законами про мову

Я довго утримувався від постів про мову. Зараз спробую сказати кілька тез.

1. Коли ви триндите про українську мову і про її захисників, Ви частіше забуваєте, що єдина ціль патріота не поговорити, а зробити, так, щоб більше дітей переходило в побуті на українську. Всі дискусії останнього тижня - це переважно самозакохане любування. Спробуйте це усвідомити.

2. Рік тому ми разом з Миколою Княжицьким провели закон про українське кіно, завдяки якому почали масово з'являтися і зніматися серіали українською. Потім був закон, який різко обмежив російську на радіо. На підході закон, який різко зменшив би російську в прайм-тайм каналів, про книги і т.д. Ці закони повертають українську в масову комунікацію. Але головне, вони не розколюють і не розхитують ситуацію. Це тактика дрібних, але ефективних кроків. На жаль, ця тактика зламана новими законами.

3. Нові закони про мову вирішують питання переходу нового покоління чи ні? Як на мене, вони мали б з'явитися через рік- півтора і лише констатували б те, що ми вже прийняли. І тоді б ми не тринділи б у фейсбуці про все те, що не має значення.

4. Але ці закони - вже реальність. І поки вони зробили одну річ - вони знову штучно повернули питання мови в політичну дійсність. Мова знову стане прапором для Рабіновича та Бойка. А головне, це не сприятиме переходу на українську дітей.

5. Що потрібно робити? Потрібно або одним махом прийняти один із трьох законів. Для цього треба, щоб кілька поважних людей сказали, що для них мова - це щось більше ніж піар-галочка.

6. І ще потрібно, щоб ми всі перестали нести всяку ахінею в своїх фейсбуках. Давайте консолідовано попросимо Сироїд, Лесюка і інших людей, яких я страшенно поважаю - не міряйтеся своїми законами. Питання в Мові, а не в амбіціях. Мені персонально плювати, хто буде автором цього закону, головне, щоб він допоміг мові жити далі.

7. І ще один момент: давайте не допустимо повернення мовного протистояння. Люди мого покоління хай говорять як хочуть. Я хочу, щоб наші діти масово переходили на українську. Все інше від лукавого.

Джерело: блог Вадима Денисенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»