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    Конституційний суд сьогодні продовжить розгляд мовного закону Ківалова-Колесніченка

    • Сьогодні, 09:25
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    Закон про скасування «мовного закону» не набув чинності, останній залишається чинним і КСУ має його розглядати

    Конституційний суд України продовжить у четвер розгляд справи щодо конституційності закону «Про засади державної мовної політики» на закритій частині пленарного засідання. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду.

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    За інформацією прес-служби, продовження розгляду справи за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики» відбудеться у четвер 26 січня.

    Нагадаємо, 13 січня Конституційний суд України у закритому режимі продовжував розгляд цього питання. Тим часом, будівлю суду пікетували активісти ВО «Свобода», вимагаючи від суду «справедливого рішення».

    У грудні Конституційний суд України повідомив, що перейшов до закритої частини пленарного засідання для подальшого обговорення й ухвалення рішення у цій справі.

    Перед цим на відкритому засіданні суд завершив дослідження матеріалів справи у формі усного слухання щодо конституційності закону.

    Верховна Рада України проголосувала за скасування мовного закону ще 23 лютого 2014 року, однак президент досі не підписав і не ветував законопроект про це, відтак закон далі чинний.

    Раніше КСУ залучив як свідків Арсенія Яценюка та Андрія Парубія у справі про закон Ківалова-Колісніченка.

    Також юрист пояснила, чому скасувати закон «Ківалова-Колесніченка» може тільки Конституційний суд.

    Нагадаємо, у парламенті зареєстровано проект закону «Про державну мову»: нові правила використання у ЗМІ, рекламі та кінематографі.

     

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