Конституційний суд сьогодні продовжить розгляд мовного закону Ківалова-Колесніченка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Закон про скасування «мовного закону» не набув чинності, останній залишається чинним і КСУ має його розглядати

Конституційний суд України продовжить у четвер розгляд справи щодо конституційності закону «Про засади державної мовної політики» на закритій частині пленарного засідання. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду.

За інформацією прес-служби, продовження розгляду справи за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики» відбудеться у четвер 26 січня.

Нагадаємо, 13 січня Конституційний суд України у закритому режимі продовжував розгляд цього питання. Тим часом, будівлю суду пікетували активісти ВО «Свобода», вимагаючи від суду «справедливого рішення».

У грудні Конституційний суд України повідомив, що перейшов до закритої частини пленарного засідання для подальшого обговорення й ухвалення рішення у цій справі.

Перед цим на відкритому засіданні суд завершив дослідження матеріалів справи у формі усного слухання щодо конституційності закону.

Верховна Рада України проголосувала за скасування мовного закону ще 23 лютого 2014 року, однак президент досі не підписав і не ветував законопроект про це, відтак закон далі чинний.

Раніше КСУ залучив як свідків Арсенія Яценюка та Андрія Парубія у справі про закон Ківалова-Колісніченка.

Також юрист пояснила, чому скасувати закон «Ківалова-Колесніченка» може тільки Конституційний суд.

Нагадаємо, у парламенті зареєстровано проект закону «Про державну мову»: нові правила використання у ЗМІ, рекламі та кінематографі.