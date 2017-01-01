Франція за два тижні до виборів: лівий монстр і боротьба з роботами

Максим Михайленко Журналіст

Максим Михайленко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні центристські очікування концентруються навколо Макрона

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Президентская кампания во Франции вступила в завершающую стадию. Осталось две недели до первого тура. Сегодня все основные кандидаты достают свои главные козыри. Картина складывается достаточно сложная для всех. Почему? Потому что ни у правого центра, ни у левого не оказалось сильных кандидатов. Франсуа Фийон – республиканец, который оказался очень уязвим в силу обвинений в коррупции. Его рейтинг сегодня стоит на 18,5%, а падал и до 17%. С таким рейтингом он вряд ли пройдет во второй тур. Потому что все-таки впереди 23-24% у Макрона и Ле Пен. Макрон идет как формально независимый кандидат, но считается, что он является неофициальным наследником Франсуа Олланда. А Ле Пен вышла сильно за пределы обычного электората «Национального фронта». Она пока не смогла преодолеть порог в 30%. Ее рейтинг где-то примерно с начала месяца постоянно падает. Хотя, казалось бы, сейчас и закрепился на уровне 23-24%, но как будет в конце, к концу выборов – не очень понятно.

У социалистической партии есть кандидат Бенуа Амон, но его избрали в ходе очень тяжелой кампании. Считалось, что победит Мануэль Вальс, но он эти праймериз социалистов проиграл. Значительная часть социалистов-депутатов не хотят поддерживать Амона. Он для них слишком радикальный. Например, он выступает за налог на роботов и за всякого рода такие постмодернистские вещи. И есть мысль, что бюджетники, городская интеллигенция могут его не поддерживать. Сегодня его рейтинг скатился к 9%. Зато на левом фланге вырос монстр, левый аналог Ле Пен Жан-Люк Меланшон – зубр традиционной французской политики. Он бывший сенатор, бывший министр в левых правительствах. Этот крах, развал левого лагеря, ему на руку. Поскольку он более убедителен в качестве такого настоящего коммуниста. Он официально не социалист. Его политическая сила называется «Непокоренная Франция» — это коалиция разнообразных коммунистических партий.

Также 3-4% набирает от центристской правой партии – Николя Дюпон-Эньян. Но скорее всего, эти голоса перераспределяться все-таки на право во втором туре.

Сегодня никто не возьмется прогнозировать результаты, поскольку слишком заядлая конкуренция ныне. Скандалы с Фийоном, например, сломали картину кампании два месяца назад. Сегодня центристские ожидания концентрируются вокруг Макрона. Насколько он сможет их оправдать?

Вряд ли уменьшиться рейтинг Ле Пен после ее высказываний о евреях. Если говорить о Париже, то в свое время он официально был оккупирован немцами, управлялось все коллаборационистским правительством. С одной стороны, трудно было ожидать от Ле Пен чего-то другого. Нужно сказать, что ее отец входил в свое время в популистскую партию, чей лидер подвязался в режим Виши. Но потом он оказался не нужен, и он пошел в партизаны. А сам Жан Мари Ле Пен сам по себе антисемит, за что его дочь и выгоняла из партии. Но не выдержало у нее что-то и прорвалось наружу сейчас. Вместе с тем, следует понимать, что во Франции долгая, глубокая, старинная традиция антисемитизма. То есть часть общества этот скрытие антисемиты, но и иногда это прорывается. Не знаю, чьи голоса этими заявлениями ныне хочет завоевать Ле Пен. Но думаю, что она хотела выступить в роли защитницы французов. Это не в тему, потому что СМИ трактуют довольно резко.

Джерело: Апостроф

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