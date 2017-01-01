Вибори у Франції: за кого мають вболівати українці

Максим Михайленко Журналіст

Максим Михайленко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG Вибори у Франції

Марін Ле Пен може вистачити підтримки пройти до другого туру

Мовою оригіналу

За кого держать кулачки украинцам

Уже с пятницы во Франции запрещена публикация рейтингов. Мы знаем о том, что есть четыре кандидата, которые могут выйти во второй тур – это Эммануэль Макрон (центрист, бывший министр экономики, которого поддерживает около 24% французов), это Марин Ле Пен (поддержка 22%), Франсуа Фийон (бывший премьер-министр у Саркози) и Жан-Люк Меланшон (сумевший объединить значительную часть социалистов и коммунистов против разнообразных левых креативной кампанией) – их поддержка достигает 19%. У официального кандидата от соцпартии Бенуа Амона, которого сейчас поддерживает 7-8% избирателей, не пошла избирательная кампания, хотя изначально он чувствовал себя бодро. Там есть еще несколько кандидатов, которые способны набрать максимум 4%. Как правило, эти люди участвуют в избирательной кампании чтобы поторговаться или просто ради финансирования из бюджета. Там целый парад разнообразных фриков, по-своему смешных.

Однако реально имеется четыре кандидата. Каким образом сложится этот пасьянс, пока невозможно предсказать из-за очень маленькой разницы в рейтингах поддержки четырех кандидатов, которая иногда выглядит на уровне погрешности.

Для Украины выгодна победа только одного из четырех – Эммануэля Макрона. Франсуа Фийон только вчера сделал заявление по поводу Крыма. Никто в этом не сомневался, учитывая его связи с российским бизнесом – государственным и негосударственным. Марин Ле Пен напрямую получала кредиты от Москвы, потому что ее партию во Франции никто не хочет финансировать. Одна из причин ее поездки в Москву, как теперь выяснилось: банк господина Бабакова разорился давно, а новые хозяева требуют вернуть деньги от тех, кто брал кредиты. Жан-Люк Меланшон – традиционный старый левый политик, который невнятно высказывается по украинской теме. Французские левые, кроме Олланда, всегда настроены антиамерикански. Эта часть избирателей, как правило, считает, что войны на Востоке Европы связаны с Америкой, и пусть она с этим и разбирается, а не Франция.

При том даже господин Макрон при всем его евроатлантизме говорит, что он против расширения НАТО. Это традиционная французская позиция. Пока на Францию серьезно не надавят из Вашингтона, она не соглашается ни на какие расширения. Такое было лишь при Жаке Шираке. Много не стоит ожидать Украине от французских выборов. Просто все остальные хуже, чем Макрон.

Слишком много потенциальных претендентов

Пока сложно спрогнозировать возможное развитие событий. Никто еще не думал, что кандидатов, которые способны попасть во второй тур, будет аж четверо. Это связано с кризисом традиционных партий во Франции: все они фрагментировались на какие-то группы. Например, в 2012 году было понятно, что есть два кандидата – Олланд и Саркози, их партии полностью поддерживались.

Подобная нынешней ситуация возникала году в 2002, когда у левых был очень слабый кандидат, а во второй тур пробился отец Марин Ле Пен. Тогда Франция пришла и проголосовала за не особо ею любимого Ширака, он получил сумасшедший результат в почти 80%. А сейчас такого не будет.

Хотя вроде бы все и выигрывают у Марин Ле Пен, но ничего не гарантировано. Например, произошел теракт в Париже, убили полицейского в центре французской столицы, сразу взяло на себя ответственность «Исламское государство». Неизвестно, как и в какую сторону это двинет общественное мнение. Скорее всего, это событие по полпроцента или по одному проценту кинет правым кандидатам, которые выступают за ограничение миграции и так далее. Но опять-таки, все непредсказуемо. Можно вспомнить, как против Хиллари Клинтон ФБР якобы завело дело, а потом через несколько дней сказало, что не заводит.

Тяжело браться за прогноз конечного результата. Но, думаю, у Марин Ле Пен может хватить поддержки пройти во второй тур. Некоторые говорят, что глубинка, зажиточная часть французского общества внезапно начала говорить, что она будет голосовать за Фийона. И он в самом деле в последнее время набрал от 17 до 20%.

Кроме того, в социологии существует «эффект Брэдли», который сработал, например, с Дональдом Трампом, когда люди просто врут социологам, зная, что общество осудит их, если узнает, за кого они на самом деле будут голосовать. Поэтому французский «порог» очень хрупкий. Если, например, Ле Пен провалится вместе с Фийоном, то это будет означать, что евроскептическая волна стихла.

Джерело: Апостроф

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»