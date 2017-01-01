Реформа охорони здоров'я виходить з коми

Мустафа Найєм Народний депутат

Мустафа Найєм

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чинна система охорони здоров’я неефективна

Согласно исследованиям, в большинстве цивилизованных стран мира приоритет номер один для граждан - это сфера здравоохранения. Наравне с ними только безопасность и образование. В нашей стране на протяжении многих лет эти приоритеты были извращены. Мы мало думали об армии. Махнули рукой на полицию. Отдали и забыли детей в школах. И упрямо убеждали себя, что родители как-нибудь протянут на аспирине, а сами мы вечно будем здоровы.

Последние годы многое поменяли. Общество переосмыслило свои ориентиры, мы попросту выросли. И теперь из-за войны мы вынуждены думать о безопасности, оглянувшись, начали что-то менять в сфере образования... Но мы до сих пор ничего системно не сделали в сфере охраны здоровья, а точечные декорации уже давно ничему не помогают. Тем временем команда Ульяни Супрун подготовили стройную систему новой модели здравоохранения. К ней могут быть вопросы, она не идеально, но это система, которую уже можно начать воплощать в жизнь

Сейчас дело за парламентом. До конца текущей сессии осталось всего три пленарные недели. К сожалению, до сегодняшнего дня нужные законопроекты блокировались фракциями коалиции, а попросту говоря отсутствие политической воли. В последние несколько дней ситуация сдвинулась с мертвой точки - президент и премьер-министр публично поддержали эти законопроекты, и теоретически голосов в зале должно хватить.

Я буду голосовать «за», поддержу публично, буду призывать коллег в зале и сделаю все возможное, чтобы помочь ребятам в Министерстве охраны здоровья довести это дело до конца.

И я не один. Ниже - обращение участников группы #РЕМБУС. Каждый подписант на своем месте будет делать все возможное, чтобы #МедРеформіБути.

Звернення учасників Ініціативи РЕМБУС:

Ми вважаємо реформу охорони здоров’я однією з найважливіших для нашої країни. Чинна система охорони здоров’я неефективна, не виконує своїх функцій, та знаходиться у критичному стані. Українська медицина не є безкоштовною, як це інколи вважається. Насправді – це чорна діра, в якій втрачаються десятки мільярдів гривень щороку. Пацієнти вимушені платити за все, включаючи і ліки і «послуги» медичного персоналу з власної кишені.

За даними Світового банку, витрати з кишень пацієнтів на охорону здоров’я в Україні складають 46% загальних витрат – це більше ніж у країнах Східної Європи (15-35%) та ЄС – 13%. В той же чаc, Бюджетні витрати на охорону здоров’я у 2016 році перевищили 70 млрд. гривень (3% ВВП), отже, пацієнти ще додатково заплатили понад 60 млрд. гривень зі своїх кишень!

Реформа, що пропонується МОЗ, має змінити таку ситуацію та надати можливість пацієнтам мати контроль над тим яку саме, де саме, і якої саме якості допомогу вони отримують. Люди отримають справедливість в праві використання власних грошей саме на тих лікарів та клінікі, яку будуть надавати якісні послуги.

Ми підтримуємо запропоновану МОЗ концепцію розбудови системи сімейних лікарів, включно з їх навчанням, та запровадження системи «гроші ходять за пацієнтом». Саме такий підхід дозволить вирішити найбільші проблеми української медицини – відсутність зв’язку між зарплатами лікарів та результатами їхньої роботи. Окрім того, на 2017-2020 роки МОЗ планує:

Розвиток системи громадського здоров’я – системи заходів, спрямованих на профілактику захворювань, та контроль неінфекційних хвороб. Уже створено Центр громадського здоров’я та схвалено відповідну Концепцію; Підвищення доступності ліків. Для цього вже запроваджено закупівлі ліків, вакцин та медичних виробів через міжнародні організації, реімбурсацію вартості інсуліну, запроваджено процедуру реферування цін на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету та бронхіальної астми, а також спрощено державну реєстрацію ліків. Надалі планується поширення програм реімбурсації на інші препарати та втілення інших заходів, спрямованих на підвищення конкуренції та якості державного регулювання на фармацевтичному ринку; Розвиток екстреної медичної допомоги, високоспеціалізованої допомоги та трансплантології – тобто інструментів, необхідних для порятунку життя в особливо складних випадках; Розвиток соціальних та реабілітаційних центрів у територіальних громадах. Створення таких центрів – це крок у напрямку до розвинених країн, де люди з особливими потребами повноцінно включені до суспільного життя.

Ми підтримуємо такий план дій. Ми підтримуємо нинішню команду МОЗ, яка розробила цей план і почала втілювати його в життя. Навіть якщо і будуть помилки і недосконалості, краще робити щось і змінювати систему на краще ніж залишати її в сьогоднішньому критичному стані.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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