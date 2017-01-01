«Привид» пенсійної реформи. Гройсман піариться, МВФ зціпив зуби

Катерина Пешко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кредитори не узгодили представлений Гройсманом проект змін до пенсійної системи. Але в уряді це тримають у таємниці

Минулого місяця прем’єр-міністр Володимир Гройсман піднесено презентував на публічний загал реформу пенсійної системи. Щоправда, власне документа не побачили ані члени уряду, ані народні обранці. Основні положення проекту закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій» було представлено у вигляді яскравих слайдів, в яких переважно акцентувалася увага на підвищенні пенсій, забезпеченні бездефіцитності Пенсійного фонду. При цьому підвищення пенсійного віку, яким лякає народ не одна влада, начебто вдалось уникнути. Проте ця «перемога» має особливий присмак.

По-перше, райдужні перспективи, які змалював прем’єр для пенсіонерів, насправді аж такими райдужними, навіть згідно із яскравими слайдами, не є. Про це поговоримо пізніше.

По-друге, проект досі не бачили ані народні депутати, ані члени уряду за винятком міністра соціальної політики, найближчого соратника Гройсмана Андрія Реви.

По-третє, представлені ініціативи ще можуть зазнати істотних змін. Оскільки МВФ досі не погодив представлений проект, у Мінсоці зараз, за інформацією «Главкома», в режимі секретності займаються внесенням до нього змін.

Прем'єр-міністр Гройсман обіцяє підвищення пенсій

Пенсійна реформа за переказом Гройсмана

Зупинимось на основних моментах, представлених прем'єром під час презентації проекту. Як зазначили в уряді, план має відновити соціальну справедливість для мільйонів українців.

Зі знаком «плюс»

Осучаснення пенсій. Зокрема, йдеться про запровадження нової формули нарахування пенсій за єдиним підходом для «старих» та «нових» пенсіонерів із використанням показника середньої заробітної плати на рівні 3764,4 гривні. Зараз розміри пенсій, як відомо, залежно від року призначення відрізняються більше, ніж утричі. Якщо шахтарю зі стажем 46 років призначалася пенсія у 2008 році, то він отримує 3311,87 гривні, а якщо у 2016-му – вже більше, 8446,21 гривні.

Востаннє «осучаснення» відбувалось у 2012 році. За цей час середня зарплата по Україні, яка застосовується при обчисленні пенсії, зросла більш ніж у три рази. В результаті 2/3 пенсій не досягають розміру прожиткового мінімуму. Відповідно до проекту, пенсії буде перераховано (підвищено) близько 5,6 млн українців (загалом в Україні 11,9 мільйона пенсіонерів). Частина зрештою отримуватиме вдвічі більше. Надалі базовий показник зарплати для розрахунку пенсій буде автоматично збільшуватися за ставкою, що становитиме щонайменше ½ від темпів зростання середньої зарплати по Україні. З 1 січня 2018 року мінімальна пенсія становитиме 40% від мінімальної зарплати.

Окрім цього, уряд пропонує вже з 1 жовтня, а не з 1 грудня, як передбачає бюджетний закон, переглянути мінімальну пенсію – вона зросте до 1373 гривень. В результаті зростання виплат цього року торкнеться майже 9 мільйонів пенсіонерів.

Також уже з жовтня уряд пропонує скасувати 15-відсоткове зниження пенсій працюючим пенсіонерам.

Із присмаком «зради»

Ще на старті обговорення проекту меморандуму з МВФ, на етапі третього перегляду програми EFF (Extended Fund Facility, з англ. «Механізм розширеного фінансування» – чотирирічна програма Міжнародного валютного фонду. – «Главком»), кредитор вимагав, щоб одним з елементів пенсійної реформи стало підвищення пенсійного віку. «Підвищення пенсійного віку вдалося уникнути», – запевнив під час презентації пенсійної реформи у Верховній Раді Гройсман. Проте представлений ним «гнучкий коридор пенсійного віку» є не чим іншим, як прихованим підвищенням пенсійного віку. Про що саме йдеться?

Річ у тім, що ключовим елементом реформи є підвищення на 10 років мінімального та повного страхового стажу для призначення пенсії: з 15 до 25 років та з 25 до 35 років відповідно (підвищення на один рік відбуватиметься поступово протягом 10 років – з 2018 по 2028 роки). Але це і призведе до автоматичного підвищення пенсійного віку.

Зараз українцям достатньо пропрацювати 15 років, щоб, у принципі, претендувати на пенсію. За новим проектом, пенсія за віком у 60 років призначатиметься за наявності страхового стажу у 25 років. Та кожні 12 місяців вимога до страхового стажу збільшуватиметься на рік. Тобто у 2028-му потрібно буде мати вже 35 років стажу. Для виходу на пенсію в 63 роки з 1 січня 2018 року треба мати стаж 15–25 років, у 2028-му – 25–35 років. Починаючи з 1 січня 2019 року особи зі страховим стажем у 15 років можуть отримати пенсію лише по досягненні 65 років. У разі, якщо вони не мають такого стажу, їм призначатиметься державна соціальна допомога.

Щоправда, недостатній страховий стаж можна «докупити». Потрібно сплатити внески за відсутні роки (не більше п'яти років). Сума, яку необхідно сплатити, вираховується так:

Також пропонується скасування з 1 січня 2018 року права на призначення пенсій за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та інших. Пенсії за вислугу років призначатимуться лише військовослужбовцям.

Ще з нововведень

Підприємства замість відшкодування пенсій сплачуватимуть підвищений ЄСВ за своїх працівників, задіяних на шкідливих виробництвах. Законопроект пропонує встановити, що за осіб, які виконують роботи зі шкідливими та небезпечними умовами праці, доплата ЄСВ становитиме 15%. Тобто загалом за таких працівників підприємство сплачуватиме ЄСВ за ставкою 37%. Для всіх інших категорій працівників, що мають право на достроковий вихід на пенсію через шкідливі умови праці, доплата ЄСВ становитиме 7%. Тобто загалом роботодавець сплачуватиме за таких співробітників ЄСВ за ставкою 29%.

Додаткові внески ЄСВ з 1 січня 2019 року за працівників, молодших 35 років, накопичуватимуться на їхніх індивідуальних пенсійних рахунках, що має підвищити їхню соціальну захищеність і пенсійні гарантії. Останній момент в уряді називають першим кроком у запровадженні другого рівня пенсійного забезпечення.

Де і чому «застряг» документ?

«Ми розпочали обговорення пенсійної реформи, яку запропонував наш уряд. Це одна з найбільш масштабних і невідкладних реформ, яка має на меті відновити справедливість для наших пенсіонерів. Ми повністю відкриті до діалогу: члени урядової команди і я особисто із задоволенням відповімо на всі запитання щодо цієї важливої і необхідної реформи», – днями написав у себе у Facebook прем'єр-міністр.

Пенсіонерів поштою буквально засипали зверненнями від Гройсмана, де той фактично обіцяє «відновити справедливість».

(для перегляду документа натисніть на зображення)

Піар-хвиля від прем’єр-міністра піднялась і на телебаченні. А на своїй сторінці у Facebook Гройсман також запостив посилання, за яким можна детальніше ознайомитися з проектом пенсійної реформи. Для цього, власне, було створено окремій інтернет-майданчик – «Пенсійна реформа уряду Гройсмана». Щоправда, більше, ніж з представлених слайдів, звідти дізнатись не вдасться.

Самого проекту пенсійної реформи у документах немає.

Понад те, немає його і в усіх тих відомствах, які б мали над ним працювати.

Зокрема, в Пенсійному фонді та Міністерстві фінансів чи не в один голос повідомили «Главкому», що не працювали над проектом і не бачили його у вічі. В ПФУ в неофіційному коментарі розповіли «Главкому», що на запити Мінсоцу надавали підготовлені департаментом пенсійного забезпечення певні конкретні обчислення. І порадили звернутись із офіційними запитами до Мінфіну та Мінсоцу. В прес-службі Мінфіну «Главком» також повідомили про те, що не ведуть роботи над документом.

Немає документа, як відомо, і у Верховній Раді. Про це «Главкому» повідомляли депутати профільного Комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Це підтвердив і голова парламенту Андрій Парубій. На питання про те, чи встигнуть до канікул у Раді затвердити пенсійну реформу, він відповів: «Пенсійну реформу вже було представлено прем’єр-міністром, але самого законопроекту ще немає у ВР, тому загадувати наперед складно». Словом, усі дороги ведуть у Мінсоц, який очолює довірена особа прем’єра Андрій Рева. Проте там «відкривати» завісу деталей проекту не поспішають.

Там навіть не посвятили у свої справи профільного віце-прем'єра Павла Розенка. Він уже неодноразово відкрито казав, що не був долучений до роботи над документом, та повідомив, що Міністерство соціальної політики утаємничило роботу над проектом пенсійної реформи. «Я знаю, що починати дискусію про напрямки пенсійної реформи треба було раніше, трохи непродумано було побудовано роботу Мінсоцполітики, яке закрило та засекретило роботу над пенсійною реформою. В таких важливих питаннях таємність – не найкращий вибір. Треба було створити робочу групу на рівні представників міністерств, фракцій і груп нардепів, спеціалстів, експертів. Я вважаю, що проект пенсійної реформи має бути істотно допрацьовано», – зазначав він. Розенко також додавав, що пенсійна реформа має передбачити не лише зміну солідарної системи, а й запровадження накопичувальної. «Я хотів би побачити майбутнє пенсійної системи, тому що, на мій погляд, законсервувати солідарну систему та навести там лад – цього замало». Він висловив власні пропозиції і міністру соцполітики Андрію Реві.

Та, за інформацією «Главкома», процес насправді паралізовано. Гройсман у гонитві за піаром наробив багато гучних заяв: про осучаснення пенсій, скасування оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів тощо. І тепер їх доведеться «розхльобувати». Зокрема, вже відомо, що саме ці моменти відмовився погоджувати Міжнародний валютний фонд на переговорах із Кабміном. Оскільки реалізація цих ініціатив, за словами гендиректора Української федерації страхування Галини Третьякової, призведе до збільшення витрат на пенсійні виплати з 11% ВВП (на сьогодні) до 14%.

Крім того, МВФ категорично проти планів уряду знизити коефіцієнт оцінки вартості року стажу у формулі розрахунку пенсій з 1.35 до 1. Ініціативи зниження коефіцієнта не було відображено в презентації Кабміну про пенсійну реформу, проте, за інформацією «Українських новин», коефіцієнт почне знижуватись уже з 2018 року. Фактичне скасування цього коефіцієнта, як зазначає Третьякова, може призвести до істотного зниження пенсії – на 30–40%, що загрожує серйозним соціальним вибухом. «Якщо зараз виходити на пенсію в звичайних умовах, то її розмір становитиме близько 60% від середньої зарплати. Але якщо з формули рохрахунку пенсії прибрати коефіцієнт 1.35, а зниження його до 1 і означає фактичне скасування, пенсія скоротиться до 35–45%. Це менше міжнародних норм, згідно з якими пенсія не може бути менше 40% зарплати», – пояснила вона.

У Міністерстві соціальної політики поки що воліють говорити, базуючись лише на представлених Гройсманом цифрах у презентації. Щодо конкретних зауважень МВФ Андрій Рева лише зауважив, що «МВФ знає про те, що ми здійснюватимемо осучаснення пенсій, і жодних заперечень не висловлював». Ще в середині травня він зазначив, що проект уже передано до Національної ради реформ, і він розраховує, що засідання для його розгляду відбудеться «наступного тижня».

Не відбулось.

Більш того, наразі, за інформацію джерела «Главкома», в Мінсоції активно і «таємно» працюють над «переписуванням» документа заради отримання погодження від МВФ. За неофіційною інформацією, позитивним результатом для продовження виділення чергового траншу можна буде вважати узгодження законопроекту про пенсійну реформу, а також земельну реформу, і прийняття їх у першому читанні.

Катерина Пешко, «Главком»