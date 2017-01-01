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    Думки вголос

    Судове рішення щодо арешту Насірова: зрада та перемога

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Сьогодні, 12:15
    • Розсилка
    Роман Насіров
    Роман Насіров

    Тепер потрібно скрупульозно відстежувати розвиток ситуації навколо кримінальної справи Насірова

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    Нам таки удалось! Соломенский суд г. Киева избрал Роману Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 дней с правом внесения залога в размере 100 млн. гривен.

    Это первое в истории страны решение суда об аресте чиновника такого уровня. Самая большая сумма залога. И это наша общая #перемога.

    Благодаря НАШЕЙ акции Роман Насиров не скрылся, не исчез, не заболел, а принял полноценное участие в заседании суда.

    Благодаря ВАМ ВСЕМ, кто в эти двое суток были вместе, суд вышел на работу, не отсрочил рассмотрение дела, не перенёс в другое здание, а был вынужден работать в режиме нон-стоп, как того требует закон.

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    Небольшая #зрада в том, что вместо 2 млрд гривен суд назначил залог в размере 100 млн. Я не знаю размера состояния господина Насирова, не понимаю, насколько подъёмная эта сумма для него и его друзей, но, очевидно, что это неадекватная сумма по сравнению с ущербом, который ему вменяют.

    Тем не менее, это уже окончательное решение суда. И оно историческое.

    Хочу ещё раз поблагодарить всех неравнодушных, друзей и коллег, отозвавшихся на призыв - за терпение, твердость, толерантность и исключительную законность всего, что происходило под зданием суда.

    Но это только первый шаг. Теперь надо скрупулёзно отслеживать развитие ситуации вокруг этого уголовного дела.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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