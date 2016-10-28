Тимошенко проти нових тарифів: нотатки з судовго засідання. Не без емоцій

Олексій Кучеренко Екс-міністр ЖКГ

Олексій Кучеренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

П'ять годин перебування в цьому театрі абсурду здатні виснажити будь-яку нормальну людину!

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Итак, вчерашнее судебное заседание. «Тимошенко и другие против Кабмина».

Матом не буду - нельзя вроде. Но пишу, что думаю. Сорри.

1. Два часа эти дебилы от Кабмина, НКРЭКП, Минэкономики, Нефтегаза, Укргаздобычи пытались убедить судью, что Тимошенко не может судиться по цене на газ, поскольку не есть потребителем газа.

В качестве «доказательства» была представлена ссылка на телепрограмму, где она якобы это сказала.

Я спросил у идиотов, получающих зарплату от нас с вами -

Скажите. Если вы, идиоты, своей ценой на газ загнали меня на пелеты или дрова - я могу с вами судиться?!

Половина идиотов вопроса не поняли.

2. Полчаса юристы Нефтегаза убеждали судей, что у нас есть полноценный рынок газа, что Кабмин установил всего лишь «граничные цены» и что мы с вами, а также Теплокоммунэнерго можем купить газ у кого хотим на свободном рынке.

Ровно перед ними юристы Кабмина полчаса убеждали судью, что они использовали положение про «спеціальний обов'язок» и установили цену именно потому, что рынка газа пока нет.

3. Они хотели также «снять с пробега» иск «Тарифной мобилизации», поскольку общественная организация не может судиться в интересах потребителя.

Я, как соучредитель ТМ, с трудом обьяснил им, что потребляю газ и могу судиться для защиты своих интересов.

4. Юристы от НКРЭКП напрочь отрицали свою обязанность регулировать этот «рынок» сегодня и устанавливать цену на газ. Более того, эти клоуны даже не понимают, что именно они в соответствии с законом должны защищать потребителя и именно они должны были бы судиться с Кабмином.

Они так и не смогли объяснить, почему до сих пор действует их Постанова 584, устанавливающая другую цену на газ, чем Кабмин.

5. Представители Минэкономики на вопрос, каким образом они установили «экономически обоснованную» цену на газ, заявили что использовали диаграммы.

Когда идиотам попытались объяснить, что при отсутствии финплана Укргаздобычи на 2015-2016 года говорить об экономической обоснованности невозможно, они глупо врали, что у них есть все документы.

6. Представители Укргаздобычи на вопрос, почему они не вышли со своим газом на рынок и не продают его мне непосредственно, а полностью отдают Нефтегазу, глупо улыбались и блеяли про «немецкий хаб».

Короче.

Верите?! Но пять часов пребывания в этом театре абсурда способны истощить любого нормального человека!

Они тупо за наши же деньги пытаются издеваться над нами.

Причём делают это бездарно, тупо и убого.

Я понимаю, что это всего лишь клерки.

И от этого презираю их «хозяев» ещё больше.

Все эти «реформаторы» - господа Гройсманы, Вовки, Коболевы, Прохоренки, это пена!

Это клоуны, нахватавшиеся рыночной риторики и забивающие своими лозунгами мозги населению через купленные или нагнутые СМИ. За наши же деньги, кстати.

Если отставить эмоции, то в сухом остатке:

Суд объявил о переводе судебного заседания в режим «письмового впровадження».

Сторонам даны две недели на передачу в письменном виде своих аргументов, после чего будет вынесен вердикт.

Помочь судьям вынести правовое решение и устоять перед давлением админресурса может помочь только ваша массовая и публичная поддержка.

В ближайшее время мы к вам обратимся за ней!

Джерело: блог Олексія Кучеренка

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