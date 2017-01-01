«Будинок вільної Росії» у Києві і кремлівська теза «хороший росіянин – мертвий росіянин»

Ольга Курносова російський політичний діяч, керівник відділення Об’єднаного громадянського фронту у Санкт-Петербурзі. Організатор «Маршів незгодних»

Ольга Курносова

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Depo.ua Відкриття «Будинку вільної Росії» у Києві

«У них завдання і зарплата, вони її відпрацьовують. А ось ті щирі люди, які ведуться на ці кремлівські розводки, мене засмучують найбільше»

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В четверг в Киеве открылся Дом свободной России. Планы у организаторов весьма обширные — тут и помощь российским эмигрантам, в том числе материальная, аналитика по разным направлениям, проведение различных мероприятий. Возглавляет проект Григорий Фролов, в наблюдательный Совет вошли известный журналист Евгений Киселев, политолог Михаил Савва, журналист Екатерина Сергацкова и другие.

Состав говорит о том, что проект обещает быть достаточно интересным. Однако с момента своего открытия Дом сталкивает с серьезной медийной атакой. Собственно, схема атаки достаточно стандартная. Мы вам рассказывали уже о нескольких подобных случаях (последний подобный случай — распространения информации о мнимой смерти Вячеслава Мальцева). Основной тезис, который эксплуатирует инфокампания: «хороший русский — мертвый русский», т. е. все русские на самом деле агенты Кремля, открытые или тайные. Казалось бы, сторонники этого тезиса должны были задуматься после недавнего расстрела в центре Киева Дениса Вороненкова. Кому-то стало лучше после его смерти? Наоборот. Часть важной информации о финансовых махинациях высших чинов ФСБ уже не сможет быть использована в интересах Украины. Я уж не говорю о том, что он был свидетелем по делу Януковича…

Елена Галкина совершенно правильно сравнила сегодня эту кампанию по дискредитации россиян с тем, что происходило во Франции во время второй мировой войны, когда антифашистов называли агентами Германии и отказывали им в убежище, в отличие от США и Великобритании. Собственно, это отношение было результатом применения директивы Геббельса от 17 мая 1940 «Секретным передатчикам надлежит заняться формированием панических настроений во Франции. В частности, … они должны настоятельно предупреждать об опасности действий «пятой колонны», в которую, несомненно, входят и все немецкие эмигранты [хотя это были, как правило, антифашисты]. Они должны также доказывать, что и бежавшие из Германии евреи в данной ситуации являются агентами Германии.» Правда похоже? Собственно, все диктаторы похожи, а вот нам бы стоило выучить исторические уроки и не повторять чужих ошибок.

Именно это меня и расстраивает больше всего. У них задача и зарплата, они ее отрабатывают. А вот те искренние люди, которые ведутся на эти кремлевские разводки, меня печалят больше всего. Помните фильм нашего детства «Корона российской империи»? Это конечно была пошловатая пародия на русскую эмиграцию, и очень важно, чтобы мы сегодня не выглядели как та советская пародия!

Джерело: Русский Монитор

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