  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олег Панфілов
    Думки вголос

    Авіакатастрофа Ту-154: правда підміняється істерикою

    • Олег Панфілов

      Засновник московського Центру екстремальної журналістики

    • Вчора, 12:30
    • Розсилка
    Ту-154
    Ту-154

    Про інформаційні кампанії в Росії, коли влада заміняла правду істерією можна написати десятки товстих томів, а то і більше

    Мовою оригіналу

    Тот, кто придумал якобы сказанную пилотом Ту-154 фразу «закрылки, с…а», точно знал, что в нее поверят. Во-первых, пилоты российских самолетов всегда в экстренных ситуациях матерятся. Во-вторых, «закрылки» – магический термин, вроде бы все знают, что у самолета есть закрылки, а если они есть, значит они могут сломаться. Как будто все забывают, что перед взлетом пилоты обязательно проверяют, работает ли механизм всех консолей: предкрылки, спойлеры, элероны, интерцепторы и другие.

    История с гибелью старенького, 33-летнего Ту-154 повторяет информационную судьбу других российских катастроф. С появлением в Кремле чекиста ко всем катастрофам стали подходить не к как трагедиям, а как к информационной выгоде. Вспомните атомную подлодку «Курск» – чего только не говорили и не писали со слов официальных лиц о той трагедии: и «американская торпеда», и «таран натовской лодки». Тогда Путин и вовсе назвал вдов погибших моряков «10-долларовыми шлюхами».

    Не помните, чем закончилось расследование гибели 118 человек? Уголовное дело, возбужденное 23 августа 2000 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России, было прекращено в августе 2002 года. Следствие вели 43 (!) человека, к осмотру поднятого «Курска» были привлечены около 50 специалистов ЦКБ «Рубин», а также командиры отсеков с подводных лодок этого же проекта. Маршала Игоря Сергеева, занимавшего тогда пост министра обороны России, выгнали? Нет, он сам ушел спустя год – без понижения в звании, без обвинения и без нареканий. Как это принято в российской истории – вину и наказание определяет не закон, а вождь. Вождь Путин тогда отыгрался на вдовах, а маршала пожалел.

    На место Сергеева был назначен чекист Сергей Иванов, который, хотя и является генерал-лейтенантом, но, скорее всего, оружия тяжелее именного пистолета в руках не держал. Путину важно было держать при себе на таком ответственном посту именно чекиста, старого знакомого и теперь – соратника. Разница в званиях им не мешала заниматься любимым делом – держать в цепких руках родину. Для войны в Грузии Иванов не годился, а вот генеральный директор АО «Мебель-Маркет» из Санкт-Петербурга Анатолий Сердюков – сгодился. Но он не сгодился для войны в Украине, а инженер-строитель Сергей Шойгу – оказался кстати.

    Всех этих «выдающихся» военачальников, которые никогда не были военными, назначал лично Путин для выполнения, как говорят у чекистов, «специфических заданий». Ни один из них, несмотря на огромное количество катастроф военной техники, гибель военнослужащих в боях и в мирное время не был уволен или понижен в должности. Они все просиживали обозначенное Путиным время. Анатолий Сердюков спокойно просидел в кресле министра до 2012 года, а самое серьезное поражение, которое потерпела российская армия в период его руководства, была война в Грузии в 2008 году. Политической целью был захват страны, которая сопротивлялась и ни в какую не хотела опять дружить с Россией. Михеил Саакашвили просто послал Путина, заявив, что Грузия должна быть членом НАТО, а не в ОДКБ.

    Война была восемь лет назад и за это время российские официальные деятели, военные чиновники должны были бы окончательно определиться с количеством потерь своей армии. Но это совсем не так: по информации заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Анатолия Ноговицына, по состоянию на 13 августа потери российских военнослужащих насчитывали 74 человека погибшими, 19 пропавшими без вести, 171 – ранеными. 3 сентября главный военный прокурор России Сергей Фридинский отметил: потери российских военнослужащих составили 71 человек погибшими и 340 – ранеными. В феврале 2009 года заместитель министра обороны генерал армии Николай Панков заявил, что погибли 64 военнослужащих, 3 – пропали без вести и 283 получили ранения. В августе того же года заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин сообщил о 48 погибших и 162 раненых. Россия теряет десятки тысяч своих солдат и офицеров, но никто никогда не узнает точную цифру – ни число погибших на войне в Грузии, ни в Украине или Сирии. Как неизвестно, сколько полегли в «контртеррористической операции» в Чечне с 2000 года, и во время «восстановления конституционного строя в Чечне» в 1994-1996 годах.

    Реальные цифры потерь – самая большая тайна, даже больше, чем любимое занятие Сталина – посылать на верную смерть свои армии во время Второй мировой войны. Невозможно представить, чтобы сейчас кто-то вел учет и собирал документы, чтобы исследователи будущего могли узнать правду.

    Относительно трагедии Ту-154 можно провести ту же параллель – официально сообщается о гибели 92 человек, хотя в первые часы назывались и 93, и 90, хотя вместимость Ту-154Б до 180 человек. Поскольку из официальных источников пока никаких утечек не было, официально считается, что на борту было 92 человека. Другая странность – посадка в аэропорту Адлер и «дозаправка», хотя дальность полета самолета 2650 километров, и он пролетел из Москвы до Адлера меньше половины пути. Подсаживался ли кто в Сочи и сколько человек – никто не сообщает, и эта версия существует пока только в догадках.

    Что еще объединяет эту и другие катастрофы? Информационная и общественная кампания, а также сопутствующие решения российских властей, которые на обычном языке называются «увековечение». Еще не найдены тела погибших, а уже в Екатеринбурге и в Грозном решили назвать детскую больницу и хоспис в честь погибших. С человеческой точки зрения это абсурд – называть в память человека, чья смерть юридически не подтверждена. Значит ли, что власти и в первую очередь Министерство обороны знают, что на самом деле произошло, а не пытаются успокоить родственников и общественность тем, что вдруг в море найдут плот или живых людей в спасательных жилетах. Но по законам черного юмора: генералы сказали, что все мертвы, значит – мертвы.

    В России вообще любят устраивать «оргии» на кладбищах – иногда на могилах реальных людей, часто – на «могилах неизвестных солдат». Если власть сказала, что они герои, значит весь народ должен скорбеть. За 17 лет после гибели АПЛ «Курск» было проведено огромное количество памятных мероприятий: за это время было открыто 29 памятников, памятных досок, названо улиц, открыто часовен и даже назван Клуб юных моряков в поселке Горки-25 Дмитровского района Московской области. Было снято 10 (!) документальных фильмов, написано 30 песен и даже поставлен один спектакль.

    В подъеме затонувшей подлодки участвовали около 120 компаний из 20 государств, потрачено до 130 миллионов долларов. В августе 2002 года уголовное дало по факту гибели людей было закрыто. Спустя несколько дней после гибели Ту-154 никто из действующих чиновников Министерства обороны России, ответственных за полеты самолетов, их техническое состояние и безопасность полетов не наказаны. Совершенно нет уверенности в том, что кто-то понесет ответственность. Но, как и семнадцать лет назад, чиновники инициировали «охоту на ведьм». Чтобы отвлечь внимание от самой трагедии и отмахнутся от вопросов: кто виноват и кто будет наказан – российская пропаганда стала обвинять украинцев в том, что они «недостаточно скорбят».

    Читайте також

    В первые дни из России неслась истерика, какой никогда еще не было, это было отчаяние людей, которых постоянно обманывают, но назвать обманщиком российскую власть они боятся – иначе исчезнет то благолепие, которое Путин создавал семнадцать лет. Он сумел большинство россиян убедить в своей лжи, и они беспрекословно его поддержали, как у классика – «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!». Российская пропаганда совершила классический маневр, который называется «перевод стрелок». И вот теперь украинцы, которые не имеют никакого отношения ни к российскому самолету, ни к российским артистам, ни к Елизавете Поскребышевой, лишь по иронии судьбы носившей украинскую фамилию Глинка, оказываются виноватыми.

    Об информационных кампаниях в России, когда власть заменяла правду истерией можно написать десятки толстых томов, а то и больше. Нынешняя истерика связана не только с тем, что она скрывает правду о причинах гибели самолета, но и попыткой заменить виновного врагом. Подзабытая технология 1930-х годов, когда трудовые коллективы собирали для одной цели – заклеймить врагов советского государства, а НКВД называли десятки тысяч саботажников, вредителей, японских, польских, немецких и прочих шпионов. Никто же не проверял, как можно одновременно работать на несколько разведок сразу.

    Путину многое удалось в создании подобия СССР, но даже воссозданное выглядит нелепо в нынешних условиях: закрыть информацию в эпоху интернета или давить продукты, только потому что вождю так захотелось, – вряд ли такое может продолжаться вечно. Советскому Союзу сочувствовали и помогали создавать промышленность американцы и немцы, итальянцы и французы. Теперь у них лучше получаются санкции, с помощью которых Россия превращается не только в международного изгоя и страну недоразвитой экономики, но и истеричную массу, способную оболгать всех, кто не любит их вождя.

    Джерело: Крим.Реалії

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    авіакатастрофа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Віталій Бала
    Віталій Бала

    Політолог

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ