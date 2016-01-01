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    Думки вголос

    Чому реакція українців на авіакатастрофу Ту-154 стала шоком для росіян

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • 29 Грудня, 19:55
    • Розсилка
    Ту-154
    Ту-154

    Жорстка реакція українців на падіння літака буде вельми корисною для російського суспільства

    Мовою оригіналу

    Похоже на то, что украинцы своей реакцией на крушения российского военно-пропагандистского самолета очень сильно зацепили ту часть российского общества, которая жила в иллюзии, что война идет не с Украиной, а с «нациками, укропами, бендеровцами». Им, наверное, так легче было оправдывать для себя эту войну. И украинцы своей реакцией еще раз показали им, что война идет именно с Украиной и с украинцами.

    И для многих в России эта реакция оказалась очень болезненной. Им хотелось бы верить, что абсолютное большинство украинцев за «дружбу с россией». А когда видишь реакцию простых украинцев на падение самолета, верить в это становиться все сложнее. Начинается неприятная ломка. Приходится задумываться, почему они так реагируют.

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    Зашевелились и в Кремле. Быстро подоспело решение о признании нашей Революции Достоинства «государственным переворотом». Это очень похоже на инъекцию утешения для россиян, чтобы напомнить им о том, что «россия ведет справедливую войну против государственных преступников», а не против украинского народа.

    Жесткая реакция украинцев на падение самолета будет весьма полезной для российского общества. Чем скорее до них дойдет, что удержать Украину в своей орбите уже не получится, тем лучше для нас.

    Джерело: блог Олексія Заводюка

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