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    Думки вголос

    Нехитра математика: якою має бути місячна плата за опалення житла

    • Олег Устенко

      Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

    • Сьогодні, 14:03
    • Розсилка
    Тарифи
    Тарифи

    Не можна просто підняти тарифи і не забезпечувати при цьому стрімке економічне зростання.

    Мовою оригіналу

    Ничто не имеет значения, и никакую экономическую политику нельзя оправдать, если население страны продолжает жить плохо. По своей природе реформы призваны улучшить жизнь обычного человека. Нельзя просто поднять тарифы и не обеспечивать при этом стремительный экономический рост. Нельзя обеспечить этот рост пытаясь «подсадить» более 40% домохозяйств на «иглу» субсидий, сделав еще более зависимыми от государства, а, значит, и, усиливая роль этого самого государства. Рост благосостояния населения через экономический рост, полученный за счет активных структурных реформ – вот логика процесса. Увещевания и призывы – это от «лукавого».

    А теперь пример из личной жизни. Вчера встречался со своим старым другом, который живет в Вашингтоне. У него дом площадью 250 кв.м. В самый холодный месяц – например, в прошлом декабре, он истратил на отопление и подогрев горячей воды $140. На горячую воду ушло $25 из этой суммы. Таким образом, стоимость отопления 1 кв. м его жилья составила 12.5 грн. Это в 2.6 раза меньше, чем тот тариф, который применяется в Украине.

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    Я знаю, как не экономисты не любят оперирование средними величинами, но все же… Средний месячный доход американской семьи, который собирается увеличить президент Трамп, сейчас составляет $4.5 тыс. Таким образом, доля платежа на отопление в средней американской семье в самый холодный месяц составляет 2.5%. В пересчете на украинские реалии, где средняя месячная заработная плата 5.4 тыс. грн. и при условии, что двое взрослых работают, месячный платеж за отопление должен составлять 270 грн. Вот такая нехитрая математика, дамы и господа!

    Вывод банален – без высокоскоростного экономического роста доходы населения не увеличатся, а значит количество субсидиантов, зависящих от государства, будет продолжать оставаться ОГРОМНЫМ. Не про тарифы речь, а про доходы граждан.

    Джерело: блог Олега Устенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    тарифи
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