У «Київенерго» повідомили важливу інформацію для будинків з лічильниками

Компанія розглядає ситуації з «космічними» платіжками, інспектуючи будинки, де розміщено квартири з занадто високими нарахуваннями

Ситуації з «космічними« платіжками можуть відбуватися через банальні крадіжки енергії. Крім того, у тих випадках, коли в будинку немає тепла у квартирах одного стояку, проблеми можуть критися в будинкових мережах.

Про це розповів комерційний директор ПАТ «Київенерго» Євген Бушма у коментарі виданню «Дзеркало тижня».

«Станом на сьогодні, згідно із законодавством, будинкам із лічильниками перерахунок не проводиться (постанова Кабміну №151). І от чому. Якщо будинок обладнано лічильником, його мешканці оплачують фактично спожите тепло. Якщо тепла, як ви кажете, не було тиждень, відповідно, лічильник його не врахує, і нарахувань за нього теж не буде»,– підкреслив він.

Комерційний директор «Київенерго» ще й зауважив, що у тих випадках, коли в будинку немає тепла у квартирах одного стояку, проблеми можуть критися в будинкових мережах.

«Це свідчить про можливі проблеми в будинкових мережах. У будь-якому разі жителям треба звернутися до постачальника послуг і/або ЖЕО, щоб вони комісійно визначили проблему й вирішили її для відновлення теплопостачання»,– додав представник компанії.

У «Київенерго» також розповіли, що компанія розглядає ситуації з «космічними» платіжками, інспектуючи будинки, де розміщено квартири з занадто високими нарахуваннями.

«В одному випадку «космічна« платіжка була зумовлена банальною крадіжкою теплоенергії. У будинку незаконно опалювався підвал стоматологічної клініки, мешканці другого поверху побудували собі мансарди, верандочки й балкони. У документах значилася опалювана площа у 200 квадратних метрів, а за фактом – разів у два більше. Щоб обігріти реальну опалювану площу, потрібно в рази більше тепла. І його реальні обсяги показав будинковий лічильник. Відповідно, нарахування за опалення для квартир було розділено пропорційно зазначеній у документах будинку опалюваній площі», – наголосив чиновник.

Крім того, за його словами, ще один епізод з надмірно високими сумами у платіжках розкрив прогалину в частині обліку тепла у будинках з квартирними лічильниками.

«Відповідно до чинних у теплопостачанні нормативів, нарахування в таких будинках проводяться шляхом вирахування із загальнобудинкового споживання обсягів споживання квартир з лічильниками. Що виходить? Якщо твій сусід із квартирним лічильником не передав його показань, то нарахувати йому суму до оплати за якимось середнім значенням теплова компанія не може, а спожите тепло оплатиш ти. Ця юридична колізія призвела до дискримінації прав наших клієнтів без лічильників, а для нас обернулася серйозними репутаційними й фінансовими ризиками. Ми вже звернулися в Мінрегіонбуд і НКРЕКП із проханням роз'яснити це питання та ухвалити відповідне рішення»,– підсумував Бушма.

Як повідомляв «Главком», Киянці Любов Морозовій за 1,5 місяці нарахували близько 8 тис. гривень за опалення однокімнатної квартири площею 48,6 квадратних метрів. У компанії «Теплопостачсервіс» такі цифри пояснюють тим, що у будинку, де проживає киянка, майже всі мешканці встановили лічильники, а нараховану суму, яка залишається без врахування лічильників, ділять на інших мешканців.

Працівники Київенерго 17 та 18 січня провели часткову інспекцію будинку. У будинку по вулиці Кирилівській, 15, чиїм жителям нарахували по майже 8 тисяч гривень за тепло, несанкціоновано обігрівається підвал, де розташована приватна клініка, а також добудовані жителями балкони і мансарди.