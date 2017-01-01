Кияни поскаржилися на рахунки за опалення

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Житлово-комунальна інспекція отримала більше півсотні звернень від киян щодо нарахувань за опалення

За перших чотири дні роботи столична житлово-комунальна інспекція отримала понад 50 звернень від жителів Києва, які скаржилися на завищені нарахування за отриману послугу централізованого опалення. Завдання інспекції – виявити можливі порушення та змусити теплопостачальників зробити перерахунок. Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він наголосив, що наразі найбільш пріоритетним питанням для міста є справедливі нарахування за тепло, враховуючи вартість опалення, яка за останній рік зросла вдвічі.

«Ми проаналізували ситуацію, адже є велика кількість звернень із цього приводу. Перші результати роботи інспекції виявили типові проблеми, які призвели до великих рахунків за тепло. Це і питання квартирних лічильників, і питання зайвих площ у будинку. Слід також враховувати, що ПАТ «Київенерго» до розрахункового місяця, яким був грудень, додали кілька днів листопада, що автоматично збільшило період нарахування», – повідомив заступник голови КМДА.

Разом із тим, на думку Пантелеєва, є випадки, які потребують перевірки.

«Ми ще минулого року для захисту прав споживачів комунальних послуг створили в Києві Управління (інспекцію) самоврядного контролю. Із минулої п’ятниці інспекція отримала понад 50 звернень. Інспектори звітують мені про результати роботи щоденно. Фахівці звіряють нарахування, виїжджають на місце, аби перевірити показники лічильника, співставляють її із інформацією, отриманою в «Київенерго». Таким чином ми виявляємо порушення та зловживання з боку теплопостачальних організацій. І в разі підтвердження таких порушень, змушуватимемо робити перерахунок мешканцям», – пояснив він.