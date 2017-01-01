Угода між Путіним та Трампом. Чи прийме Росія умови капітуляції?
- Сьогодні, 17:45
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Розсилка
Якщо Трамп піде на угоду з Путіним, яка не влаштує Європу, то ми побачимо Європу як окремого геополітичного гравця, до чого схильність почала вимальовуватися в останні тижні
Трамп говорить, що готовий до угоди з Путіним, але не знає чи вдасться укласти угоду. Що це означає?
1. Трамп обіцяв угоду з РФ під час передвиборчої кампанії і далі залишається вірним своїм обіцянкам.
2. Якщо угода не буде укладена, то в цьому винен не Трамп, а хтось інший.
3. Напрямки угоди - боротьба з тероризмом і економіка - відомі, але суть невідома нікому і ймовірно така угода ніколи не може бути прийнятна для Путіна
Висновок, який я роблю для себе: або Путін прийме умови капітуляції запропоновані Трампом і угода буде, або ні - і тоді Трамп не винен.
Якщо Трамп піде на угоду з Путіним, яка не влаштує Європу, то ми побачимо Європу як окремого геополітичного гравця, до чого схильність почала вимальовуватися в останні тижні.
Світ може стати чотрирьохполюсним - США, РФ, Китай і ЄС. А вибирати між 4 завжди приємніше ніж між... 1. Навіть, якщо це той самий вибір))))