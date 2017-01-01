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    Думки вголос

    Угода між Путіним та Трампом. Чи прийме Росія умови капітуляції?

    • Олександр Бригинець

      Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

    • Сьогодні, 17:45
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Якщо Трамп піде на угоду з Путіним, яка не влаштує Європу, то ми побачимо Європу як окремого геополітичного гравця, до чого схильність почала вимальовуватися в останні тижні

    Трамп говорить, що готовий до угоди з Путіним, але не знає чи вдасться укласти угоду. Що це означає?

    1. Трамп обіцяв угоду з РФ під час передвиборчої кампанії і далі залишається вірним своїм обіцянкам.
    2. Якщо угода не буде укладена, то в цьому винен не Трамп, а хтось інший.
    3. Напрямки угоди - боротьба з тероризмом і економіка - відомі, але суть невідома нікому і ймовірно така угода ніколи не може бути прийнятна для Путіна

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    Висновок, який я роблю для себе: або Путін прийме умови капітуляції запропоновані Трампом і угода буде, або ні - і тоді Трамп не винен.

    Якщо Трамп піде на угоду з Путіним, яка не влаштує Європу, то ми побачимо Європу як окремого геополітичного гравця, до чого схильність почала вимальовуватися в останні тижні.

    Світ може стати чотрирьохполюсним - США, РФ, Китай і ЄС. А вибирати між 4 завжди приємніше ніж між... 1. Навіть, якщо це той самий вибір))))

    Джерело: блог Олександра Бригинця
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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