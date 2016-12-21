Пластиковий паспорт. Інструкція з отримання

Павло Казарін Журналіст

Павло Казарін

Розсилка ВІДПРАВИТИ

З листопада 2016 року в Україні перестали видавати паперові паспорти ‒ на зміну їм прийшли пластикові ID-карти. Але для кримчан їх отримання пов'язане з низкою нюансів.

Новий пластиковий паспорт за розміром такий же, як банківська карта. На титульній стороні ‒ прізвище, ім'я та по батькові. На відміну від паперового попередника, в документі немає перекладу імені російською мовою, проте є переклад англійською. Також на лицьовій стороні стоїть дата народження власника, стать, номер паспорта, зразок підпису та індивідуальний номер громадянина (не плутати з ідентифікаційним кодом).

Спочатку переклад імені з української мови англійською здійснює програма. Але якщо ви не згодні з транслітерацією, то маєте повне право наполягти на тому, щоб внести в неї корективи ‒ і, скажімо, змінити написання імені «Valeriia» на «Valeria».

Індивідуальний номер громадянина ‒ нововведення, яке надає жителям України обліковий запис. Цей номер складається з року, місяця і дати народження плюс п'ять цифр. Наприклад, 1970-11-02 - ххххх. Фотографію з собою приносити не потрібно ‒ знімок на документ роблять в момент візиту до відділення Державної міграційної служби.

На зворотному боці документа ‒ дата видачі документа (термін дії документа ‒ десять років, потім потрібно отримувати новий), ідентифікаційний код, місце народження і чотиризначний код підрозділу, який видав паспорт.

Нова ID-карта ‒ біометрична. В неї вбудований чіп, на який записують відомості про прописку та сімейний стан, а тому при зміні будь-якого з цих статусів сам документ змінювати не доведеться. До того ж на чіп можна помістити дані про відбитки пальців (два вказівних) і зразок єдиного цифрового підпису. Вважається, що коли система повноцінно запрацює, це дозволить полегшити процедурні питання.

Зараз старі паспорти обмінюють на нові лише у випадках зміни імені (наприклад, після укладання шлюбу) і псування колишнього документа. Термін оформлення нового документа ‒ від 4 до 7 тижнів. У майбутньому цей процес обіцяють прискорити, але поки що доводиться миритися з довгою процедурою.

Важливо мати на увазі, що старий паспорт вилучають під час подачі документів і видають вам про це довідку. Але функціонал у цієї довідки вкрай обмежений ‒ державні органи і приватні банки не готові її розглядати як посвідчення особи, що відкриває її власнику доступ до тих же банківських рахунків. Так що до отримання на руки нового паспорта краще не планувати жодних операцій, що вимагають надання документів.

Для оформлення ID-карти потрібно прийти у відділення державної міграційної служби зі старим паспортом, ідентифікаційним кодом, свідоцтвом про народження та довідкою переселенця (для тих, хто має на неї право). Якщо у вас є довідка переселенця, то до ваших послуг ‒ відділення міграційної служби за адресою вашої реєстрації. Державне мито за оформлення ‒ в межах трьохсот гривень.

При цьому на кримчан чекає особливість -‒ міграційна служба чомусь вважає штампи про місце прописки, які стоять у вашому паперовому паспорті, недостатнім доказом. Українських громадян, прописаних на півострові, міграційна служба просить ще принести довідку з Єдиного реєстру виборців, яка підтверджуватиме місце реєстрації. Якщо до 2014 року ви хоч раз брали участь у виборах за місцем вашої реєстрації ‒ можете не сумніватися в тому, що ви в цьому реєстрі є.

Майте на увазі, що ви можете наполягти на тому, щоб чиновники державної міграційної служби самостійно надіслали запит до Єдиного реєстру виборців (ЄРВ) ‒ і отримали на нього відповідь. Це заощадить ваші час і нерви. А якщо ви вирішили зібрати всі папери самостійно, то майте на увазі, що довідки кримчанам з ЄРВ видаються тільки при наданні паспорта ‒ так що «донести» її після того, як ви вже подали документи і здали старий паспорт ‒ не вийде. У гіршому випадку вам видадуть ID-карту без прописки взагалі ‒ і вам доведеться врегулювати питання прописки вже постфактум.

Гіпотетично, всі державні та приватні установи мають бути обладнані зчитувальними пристроями для нових ID-паспортів ‒ щоб отримувати інформацію про вашу прописку. Іронія долі полягає в тому, що поки ні у кого таких пристроїв немає ‒ а тому разом з новим паспортом вам видадуть аркуш формату А4, на якому будуть роздруковані відомості про місце вашої реєстрації. Доти, поки зчитувальних пристроїв не матимуть державні та приватні служби, вам доведеться носити цю довідку разом із пластиковим паспортом.

Ще одна особливість пов'язана з тим, що нові документи можуть не підійти для подорожі в країни ближнього зарубіжжя. Зокрема ‒ на територію Росії чи Білорусі. Так що будьте готові до того, що закордонні поїздки вам доведеться здійснювати за закордонними паспортами. Що, в принципі, логічно.

Ніякої обов'язкової заміни старих паспортів на нові українська держава не вимагає. Але в разі виходу старого документа з ладу, зміни імені або досягнення віку, коли потрібно вклеювати фото ‒ будьте готові до того, що вам доведеться звикати до пластикової ID-картки. До того ж, новий документ мають отримувати українські громадяни, які досягли 14-ти років ‒ у цьому випадку ID-карта буде дійсною протягом чотирьох років. Неповнолітні для оформлення документа мають надати свідоцтво про народження і ксерокопії документів батьків.

Чесно кажучи, поки що система отримання і застосування ID-карти складає враження досить «сирої». Тому, якщо у вас є можливість почекати з обміном старого паспорта на новий пластиковий ‒ ви позбавите себе від додаткових турбот. Втім, розробники обіцяють, що після ухвалення всіх підзаконних актів функціональність нового документа зросте у рази.

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