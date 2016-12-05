  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Білорусь не пускає до себе українців з ID-картками

    • Сьогодні, 19:57
    • Розсилка

    Нові документи в Україні введені, але не внесені в міждержавний договір про безвізові поїздки громадян України і Республіки Білорусь один до одного

    Громадян України з паспортами нового зразка, так званими ID-картками не впускають у Республіку Білорусь.

    Цю інформацію на прес-конференції підтвердив помічник начальника Чернігівського прикордонного загону Олександр Дудко.

    Читайте також

    «Факти про непропуск громадян України, які отримали в органах Державної міграційної служби паспортні документи нового зразка, так звані ID-картки, дійсно фіксуються, але це пов'язано з певним законодавчим нонсенсом: нові документи в Україні введені, але не внесені в міждержавний договір про безвізові поїздки громадян України і Республіки Білорусь один до одного», - пояснив Дудко.

    За його словами, білоруси завертають українців з ID-картками незалежно від того, є в них обладнання для зчитування інформації з таких документів чи ні - вони просто виконують існуючі договірні зобов'язання.

    «Це питання не до прикордонників, а до відповідних консульських служб Міністерств закордонних справ обох країн», - зазначив Дудко.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Білорусь паспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ