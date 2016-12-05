Білорусь не пускає до себе українців з ID-картками

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Нові документи в Україні введені, але не внесені в міждержавний договір про безвізові поїздки громадян України і Республіки Білорусь один до одного

Громадян України з паспортами нового зразка, так званими ID-картками не впускають у Республіку Білорусь.

Цю інформацію на прес-конференції підтвердив помічник начальника Чернігівського прикордонного загону Олександр Дудко.

«Факти про непропуск громадян України, які отримали в органах Державної міграційної служби паспортні документи нового зразка, так звані ID-картки, дійсно фіксуються, але це пов'язано з певним законодавчим нонсенсом: нові документи в Україні введені, але не внесені в міждержавний договір про безвізові поїздки громадян України і Республіки Білорусь один до одного», - пояснив Дудко.

За його словами, білоруси завертають українців з ID-картками незалежно від того, є в них обладнання для зчитування інформації з таких документів чи ні - вони просто виконують існуючі договірні зобов'язання.

«Це питання не до прикордонників, а до відповідних консульських служб Міністерств закордонних справ обох країн», - зазначив Дудко.

Джерело: Укрінформ