У МЗС РФ назвали невидачу віз жителям окупованого Криму порушенням міжнародних зобов'язань

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У міністерстві закордонних справ РФ погрожують «відповідними заходами» країнам, що не визнають паспорти кримчан

У МЗС Російської Федерації заявили про те, що країни, які не видають візи громадянам окупованого Криму, порушують міжнародні зобов'язання. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олексій Мєшков.

«Невидача віз за територіальним принципом, за ознакою волевиявлення громадян або їх політичних поглядів є недотриманням всіляких міжнародних зобов'язань країнами, які на це йдуть, - підкреслив він. - Вважаємо, що це, по суті, є нічим не виправданим колективним покаранням населення Криму і Севастополя , що нагадує свого роду візової геноцид», - заявив Мєшков.

За його словами, до розроблених Єврокомісією і Європейської зовнішньополітичної служби в липні 2016 року і таких, що носять рекомендаційний характер «Керівни принципів» приєдналися до теперішнього часу 13 країн Євросоюзу, а також Швейцарія, Ліхтенштейн і Норвегія, які входять до шенгенської зони.

«Вони вирішили не визнавати російських закордонних паспортів, які видаються жителям Криму і Севастополя як безпосередньо на території півострова, так і в інших суб'єктах Російської Федерації»- зазначив дипломат.

Відносно даних країн Росія застосовує відповідні заходи. Однак Мєшков не розкрив суть обмежень.

«Суть цих заходів я б вважав за краще поки не коментувати, ці країни попереджені, в чому вони полягають», - додав він.

Джерело: ТАСС