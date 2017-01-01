Путін у глухому куті та піде з Донбасу за однієї умови

Леонід Радзіховський Публіцист

Леонід Радзіховський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін

Чи відповість Росія за війну з Україною як обіцяв Трамп?

Я не надавав би значення цим заявам. Ви бачите, що коїться в Америці. Трампові постійно потрібно спростовувати звинувачення в тому, що він - російський агент. Він намагається це робити в такій формі. Самі ж ці заяви абсолютно безглузді. До якої відповідальності вони можуть притягнути Росію? Санкції, які вони ввели за Крим, зовсім незначні. Вони ж не збільшать санкції.

Америка є гарантом безпеки України відповідно до Будапештського меморандуму. Але свої функції вона не виконала. Тим більше, не виконуватиме зараз.

Адміністрацію Трампа загнали в кут безглуздими і абсурдними звинуваченнями, а вони відбиваються, чим можуть. Першими-ліпшими справами і словами намагаються відбитися. Зараз розпочинається найнеприємніша фаза розслідування пана Мюллера (спецрадник Роберт Мюллер розслідує зв'язки Трампа з РФ, – «Апостроф»«), під час якої з'ясують, чи перешкоджав Трамп правосуддю. Якщо виявиться, що перешкоджав, то справи його кепські. У такому випадку йому буде не до України й Росії. Скаже, що потрібно оголошувати війну, але йому це не допоможе. На словах можна оголосити війну хоч з Росією, хоч з Китаєм, хоч з Марсом.

Він з'їздив на Схід. Подається це як грандіозний успіх: продав зброї на 100 млрд доларів, створив там майже нове НАТО. Здавалося б, що це має підняти рейтинг і змінити ситуацію. Але не підіймає і не змінює. Потрапив він в таке становище, що скажеш все, що завгодно.

Заяви Трампа, який зараз — «кульгава качка», не вплинуть на Путіна. Тому він нікуди не піде з Криму і Донбасу. Крим увійшов до складу Російської Федерації. Виключити його можна, тільки змінюючи конституцію. Неможливо уявити собі ситуацію, щоб у Росії змінили конституцію заради того, щоб відпустити Крим. Якщо Росія буде розвалюватися на шматки, то і не таке станеться, але в звичайній ситуації цього не відбудеться. Відсутність та присутність Путіна нічого не змінює.

Що стосується Донбасу, то Путін звідти може легко вийти. Йому цей Донбас не потрібен ні в політичному, ні в піарівському відношеннях. Донбас неможливо розміняти — ніхто ні копійки не дасть Путіну за цей «скарб». Щоб піти з Донбасу, Путіну потрібно щось отримати, щоб продати це своїм виборцям. У Росії починається виборча кампанія. Путін, очевидно, буде в ній брати участь. Почати виборчу кампанію зі здачі Донбасу — це, принаймні, оригінально. Путіну похвалитися до цих виборів нічим: економіки немає, соціальне життя мляве, боротьба з корупцією нікого не надихає. Єдиний аргумент, який у нього залишається — величезні зовнішньополітичні «успіхи». У такій ситуації він піти не може.

Єдина умова виходу з Донбасу — повне і беззастережне скасування санкцій. Путіну потрібні стовідсоткові гарантії скасування санкцій. Тоді він, можливо, почне виконувати угоди. Мені здається, це той варіант, на який Путін міг би погодитися. Але Захід скаже: ви спочатку виконайте, а там видно буде. Це безвихідна ситуація. І пов'язана вона не з Донбасом і Кримом, а з тим, що Путін і Росія демонізовані на Заході. Йти на нову розрядку і розвертатися на 180 градусів відносно Росії Захід не готовий. Я не впевнений, що й Путін готовий до цього — у фортеці, яка в облозі, поганенько, але звично.

Джерело: Апостроф

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