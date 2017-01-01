Заборона «ВКонтакте»: рвати зв'язки з Москвою треба не так

Станіслав Бєлковський Політтехнолог

Станіслав Бєлковський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Дарія Давиденко / Апостроф В Україні ввели санкції проти російських соцмереж

Для розриву відносин із РФ українській владі потрібні жорсткіші рішення

Росія буде асиметрично реагувати на заборони Україною соцмереж та символіки. Це не буде пряма відповідь на кожне рішення. Ймовірно, Росія заблокує деякі інформаційні системи.

Сьогодні неможливо якось обмежити доступ до інформації - існує маса способів обійти всі заборони. Тому рішення Києва - це пропагандистські акції, що мають на меті відволікти увагу від невиконання Мінських угод. Якби Україна хотіла прийняти жорстке політичне рішення, що демонструє справжнє ставлення до країни-агресора, то вона б вийшла з Мінських угод. Оскільки їх не можна виконати. Але це неможливо зробити з тієї причини, що таке рішення спричинить невдоволення країн-гарантів угод - Франції та Німеччини. Крім того, особисті відносини президента України Петра Порошенка з його російським колегою Володимиром Путіним більш конструктивні, ніж про це прийнято говорити в ЗМІ обох країн. Ось і роблять такі пропагандистські ходи. З огляду на те, що значна частина українських інтернет-користувачів інтегрована в російські соціальні мережі, то ще невідомо, як це рішення вплине на популярність влади та прийняті нею рішення.

У Раді повернулися до питання візового режиму з Росією. Таке рішення вплине на мільйони трудових мігрантів, які знаходяться в Росії. Що стосується громадян РФ, то таке рішення для них не буде значущим. Росія не буде спеціально використовувати цих мігрантів у власних інтересах: не буде організацій трудових мігрантів, спроб забезпечення громадського руху. Це пов'язано з тим, що сам факт їх наявності та присутності на російській території вже вимагає безвізового режиму. Росії нічого робити не треба. Адже якщо хворий на діабет потребує інсуліну, то ти не повинен приймати закон про необхідність прийому інсуліну - досить дочекатися того моменту, коли доза знадобиться хворому. Якщо трудові мігранти потребують робочих місць у Росії, то вони є тією силою, яка виступить проти введення візового режиму.

Для подальшого впливу на ситуацію в Україні Росія буде використовувати невдоволення чинною владою. Як в плані проведення реформ, так і в плані боротьби з корупцією. Слід очікувати активізації корупційних скандалів. Від гібридної війни у формі терористичної активності та кібератак вона теж не відмовиться.

Не варто забувати про те, що ніколи не припинявся підкуп, і він існує до цього дня. Об'єктом підкупу є сама українська влада. Тому вона не йде на розрив з Москвою по вельми значних питаннях.

Джерело: Апостроф

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