Пре, як танк: чи вдасться США стримати Іран

Ігор Семиволос Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штати зараз не здатні створити потужний механізм стримування іранської експансії

Наміри створення альянсу арабських країн з США – це добре. Але Америка, особливо за часів адміністрації Обами, тривалий час якраз цим і займалися. Різні відомства готували підрозділі, які воюють чи то в Сирії, чи в Іраку. У Америки вже існують серйозні союзники, зобов’язання, існує доволі стала і тривала традиція таких альянсів чи військо-технічної співпраці. У цьому контексті заява про створення такого альянсу – не є сенсацією.

Але йдеться не тільки про створення військового альянсу США та арабських країн, а й про те, що нібито захищатися будуть від Ірану. Тут треба говорити вже про ядерну угоду, яка була укладена за часів Обами.

Питання протистояння Ірану в нібито новому альянсі – це питання інтерпретації. Адже ті ж самі суніти розглядають будь-який конфлікт на Близькому Сході як театр воєнних дій між сунітами та шиїтами. І в широку контексті розглядається це як протистояння з Іраном. Адже навіть кажуть, що суніти в Ємені насправді воюють з Іраном. Крім того, варто пам’ятати, що Рада співробітництва арабських держав Перської затоки і взагалі Співдружність арабських країн формувалися під патронатом США і створювалися якраз для протистояння Ірану. Тобто цій "новині" років мінімум 30. Усе залежить від того, як зрештою Штати себе поведуть: чи готові вони будуть скасувати цю угоду з Іраном. Розірвання ядерної угоди – занадто різкий крок, особливо на тлі тих проблем, що зараз має Трамп у безпековій сфері. Розірвати угоду буде дуже складно, попри тиск Ізраїлю. Як мінімум Трамп мусить узгоджувати цю позицію із союзниками, з Європою, яка вкрай негативно ставиться до ідеї скасування угоди з Іраном.

І сьогодні Іран пре, як танк, по всім фронтам. Він посилює свої позиції дуже сильно. Тому повідомлення про створення альянсу проти Ірану – недієві. Уже пізно пити "Боржомі". Звісно, ця інформація може бути реакцією на дії та заяви Ірану. Але навряд чи сьогодні США можуть зробити чи запропонувати щось таке, що може зупинити іранську експансію.

У такій ситуації, коли угоду розірвати навряд чи вдасться, а стримувати Іран якимсь чином необхідно, Трампу принаймні вдається трохи загравати до Тегерана. І, можливо, він справді буде підштовхувати саудитів до більш активних дій в Сирії. Але не думаю, що це вийде, адже у них самих є великі проблеми з Єменом, де їх успіхи дуже обмежені. Навіть можна сказати, що вони там фактично програють війну. Тому максимум, що можуть зробити Штати нині – це посилити саудитів для більших перемог у Ємені.

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