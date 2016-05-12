Бойовики ламають голову, як заглушити Українське радіо на окупованих територіях
- Сьогодні, 15:13
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Терорист Захарченко каже, що українське радіо в окупованому Донбачі ніхто не слухає, але чомусь обіцяє його глушити
Ватажки «ДНР» шукають технічне рішення, яке б завадило трансляції Національного радіо
Терористична органзіація «ДНР» буде глушити сигнал «Українського радіо», якому 12 січня Національна рада України з теле- і радіомовлення затвердила ліцензію мовлення на окупованих територіях Донбасу. Про це 14 січня під час прес-конференції в Донецьку заявив «глава ДНР» Олександр Захарченко.
«Начебто раніше тут не було українського радіо. Так, я знаю, що в Часовому Яру знаходиться станція, яка буде вести мовлення на нашу територію. Але насправді, включіть радіоприймач - ви почуєте безліч радіостанцій, в тому числі і на українській мові. Ми всі ці 2,5 року цілком можемо слухати українське радіо. Правда, мало хто його слухає, хіба що, щоб не забути мову противника. Тому серйозної проблеми я в цьому не бачу. Проте, я віддав наказ підготувати технічне рішення щодо до того, як заглушити конкретно це радіо, на цій частоті», - повідомив ватажок бойовиків Захарченко.
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Нагадаємо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видала дозвіл на мовлення на території проведення АТО Національної телекомпанії України, яка буде поширювати передачі «Українського радіо». Теоретичні розрахунки показують, що при потужності 50 кВт в денний час мовленням «Українського радіо» буде охоплена велика частина тимчасово непідконтрольних українській владі територій, в тому числі в Донецькій області - Донецьк, Горлівка, Макіївка, Торецькому, Шахтарськ, Торез, Єнакієве, Дебальцеве, в Луганській області - Брянка, Алчевськ. У нічний час покриття сигналом буде значно кращим - він охопить все тимчасово непідконтрольні території Донбасу.