Бойовики ламають голову, як заглушити Українське радіо на окупованих територіях

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Терорист Захарченко каже, що українське радіо в окупованому Донбачі ніхто не слухає, але чомусь обіцяє його глушити

Ватажки «ДНР» шукають технічне рішення, яке б завадило трансляції Національного радіо

«Начебто раніше тут не було українського радіо. Так, я знаю, що в Часовому Яру знаходиться станція, яка буде вести мовлення на нашу територію. Але насправді, включіть радіоприймач - ви почуєте безліч радіостанцій, в тому числі і на українській мові. Ми всі ці 2,5 року цілком можемо слухати українське радіо. Правда, мало хто його слухає, хіба що, щоб не забути мову противника. Тому серйозної проблеми я в цьому не бачу. Проте, я віддав наказ підготувати технічне рішення щодо до того, як заглушити конкретно це радіо, на цій частоті», - повідомив ватажок бойовиків Захарченко.