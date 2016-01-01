Приватбанк. Тепер є три варіанти

Сергій Запорізький Підприємець

Сергій Запорізький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський

Чи вдасться Коломойському відбілити свою фінансову імперію?

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Коломойский подтвердил заявление менеджмента Приватбанка. О причинах национализации.

Теперь есть три варианта развития событий.

1. Если это договорняк, то его участники будут искрить в СМИ взаимными обвинениями, а налогоплательщики, споря друг с другом в соцсетях, финансировать участников.

Казалось бы, что в этом случае участникам надо бы молчать, но если они будут молчать, тогда все поймут, что это договорняк.

Потому что, если бы Коломойский промолчал или публично ограничился фразой «спасибо всем», то это бы означало фактическое признание, что денег в банке нет.

Если бы промолчала Гонтарева, то это бы означало, что в банке все хорошо и его просто рейдернули.

Условием договорняка может быть завершение оппозиционного проекта «Укроп» и превращение его в нечто подобное миксу Радикальной партии с «Нашим краем». Т.е. яркие оппозиционные речи и плодотворное сотрудничество с властью.

2. Коломойский прав. В целом.

Понятно, что проблемы в банке были, но не такие катастрофические, как представила Гонтарева.

Если это так, то есть большие сомнения, что Коломойский это оставит без ответки.

Возможно, некоторое время Игорь Валерьевич потратит на ликвидацию «финансовых хвостов», за которые его бы могла прихватить прокуратура и уже потом по-серьезному начнет работать «Укроп». Не исключено, и даже очень вероятно, создание нового или развитие существующего (А-Банк) банка.

Что вероятнее?

Думается, что третий вариант. Отбелить перед налоговой свою финансовую империю в нынешних экономических условиях Коломойскому будет невероятно трудно.

Но потерять денежное дерево, которое ты растил 25 лет, даже если понимаешь, что нарвал оттуда немного чужих плодов, и молча это принять... Вряд ли это о Коломойском.

Поэтому видится нечто среднее между первым и вторым вариантом. Тишина и лояльность к власти, но только до ближайших выборов.

Джерело: блог Сергія Запорізького

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