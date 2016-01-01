В НБУ заявили, що «Приватбанк» вивів частину грошей перед націоналізацією

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Гонтарева підкреслила, що націоналізація банку була обумовлена його 20-річною, протягом якої він проводив Неправильну кредитну політику

Національний банк України запропонував уряду списати 32 млрд грн зобов'язань націоналізованого «Приватбанку», проте Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вдалося списати 29,4 млрд. Про це повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми звернулися на 32 млрд грн, вдалося списати 29,4 млрд грн, оскільки інших грошей вже немає. З цього випливає, що ці гроші звідти вивели за останні дні», — сказала вона.

Гонтарева підкреслила, що націоналізація банку була обумовлена його 20-річною, протягом якої він проводив Неправильну кредитну політику.

На її переконання, «Приватбанк» дуже активно кредитував бізнес, пов'язаний з акціонерами, а також не формував резерви і не мав застав.

«Насправді — це проблема олігархічного бенкінгу. Такий банк був не один: було завдання — збирати гроші і вкладати в свій бізнес», — сказала вона.

Керівниця НБУ пояснила, що проблема була у неприпустимості кредитного ризику «Приватбанку», оскільки він кредитував компанії-пустки тощо.

За її словами, це було очевидно ще в червні 2014 року. На переконання Гонтаревої, така проблема була характерна для всієї банківської системи України.

Голова НБУ нагадала, що в такій ситуації було здійснено інспектування та стрес-тестування банку, після чого складено плани капіталізації.

Вона категорично відкинула звинувачення екс-правління «Приватбанку», ніби НБУ свідомо застосовував до нього більш жорсткі вимоги, ніж до інших банків, що і призвело до націоналізації.

«Це повна нісенітниця. Зараз вже 60 Банків пройшли інспектування та стрес-тестування за Єдиною методикою, розробленою спільно з Всесвітнім банком і Міжнародним валютним фондом», — сказала Гонтарева.

За її словами, акціонери «Приватбанку» також завищували вартість активів. За словами акціонерів, активи банку коштують 25 млрд грн, проте згідно з дослідженням незалежного оцінювача, вони складають 5 млрд грн.

«Те, що вам називає цей банк, ви повинні ділити на п'ять», — підкреслила Гонтарева.

Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

З 21 грудня Приватбанк здійснює всі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговував фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень.

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