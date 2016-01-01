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    Коломойський заявив, що «Приватбанк» став жертвою свавілля Нацбанку

    • Сьогодні, 06:19
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    Коломойський висловив подяку «Кабінету міністрів і особисто Володимиру Гройсману

    Колишній співвласник «Приватбанку» Ігор Коломойський прокоментував націоналізацію банку, звинувативши Нацбанк України в тиску і подякувавши уряду Гройсмана.

    Дослівний текст його коментаря, який складається з трьох тез, наводить ТСН.

    У тексті йдеться, що Коломойський висловлює подяку «Кабінету міністрів і особисто Володимиру Гройсману».

    «Ми були змушені звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією про передачу «Приватбанку» державі. Я вважаю, що прем'єр-міністр і його команда виявили справжню мужність, прийнявши це непросте рішення», – йдеться у тексті коментаря.

    За словами Коломойського, до такого рішення призвели нібито «нові способи штучного зниження капіталізації банку» з боку НБУ.

    «Найважливіше, що унаслідок прийнятого рішення не постраждали клієнти банку», – йдеться в останньому пункті коментаря.

    Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку

    Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

    Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак

    Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

    НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

    Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався. 

    З 21 грудня Приватбанк здійснює всі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговував фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень. 

    Читайте також статті «Главкома» «Торги йшли до останнього». Як забирали банк Коломойського» та «Кому винен, усім пробачаю». Феномен бізнесмена Коломойського»

    Ігор Коломойський Приватбанк
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