Коломойський заявив, що «Приватбанк» став жертвою свавілля Нацбанку

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Коломойський висловив подяку «Кабінету міністрів і особисто Володимиру Гройсману

Колишній співвласник «Приватбанку» Ігор Коломойський прокоментував націоналізацію банку, звинувативши Нацбанк України в тиску і подякувавши уряду Гройсмана.

Дослівний текст його коментаря, який складається з трьох тез, наводить ТСН.

У тексті йдеться, що Коломойський висловлює подяку «Кабінету міністрів і особисто Володимиру Гройсману».

«Ми були змушені звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією про передачу «Приватбанку» державі. Я вважаю, що прем'єр-міністр і його команда виявили справжню мужність, прийнявши це непросте рішення», – йдеться у тексті коментаря.

За словами Коломойського, до такого рішення призвели нібито «нові способи штучного зниження капіталізації банку» з боку НБУ.

«Найважливіше, що унаслідок прийнятого рішення не постраждали клієнти банку», – йдеться в останньому пункті коментаря.

Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

З 21 грудня Приватбанк здійснює всі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговував фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень.

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