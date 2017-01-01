  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Грабовський
    Думки вголос

    Підготовка до Євробачення: реальні справи та «потьомкінські селища»

    • Сергій Грабовський

      Політичний аналітик

    • Сьогодні, 19:13
    • Розсилка
    Реконструкція біля&nbsp;<span>станції метро&nbsp;&laquo;Лівобережна&raquo;</span>
    Фото: Станіслав Груздєв
    Реконструкція біля станції метро «Лівобережна»

    Київ готується до Євробачення.

    Чималі бюджетні кошти швидкими темпами освоюються, люди й техніка активно працюють, місто гарнішає, свято пісні наближається. Проте справді святковому настрою дещо заважає, і це «дещо» вельми серйозне та масштабне.

    Одразу попереджаю: йдеться про суб’єктивний погляд й оцінки, засновані на власних спостереженнях, а не статистичних даних і виступах експертів. Але ж такі оцінки теж мають право на існування, чи не так? Тим більше, коли бачиш чимало, і бачене хоч-не-хоч, а узагальнюється свідомістю…

    Отже: щодня (а останнім часом і щоночі) я спостерігаю широкомасштабні роботи з упорядкування вулиць. Загалом це дуже добре – хоча б із нагоди Євробачення дати лад фрагменту Лівого берега столиці – станція метро «Лівобережна», вулиця Раїси Окіпної, Русанівська набережна, вулиця Євгена Сверстюка тощо. Жителі найближчих до місця проведення Євробачення-2017 – реконструйованого Міжнародного виставкового центру, – попри нинішні незручності, пов’язані з ремонтом (чи навіть перебудовою) комунікацій і самої станції метро «Лівобережна», матимуть з цього чималі вигоди в ма1йбутньому. Проте, на жаль, чимось, бодай частково, нагадує нинішня будова і реконструкція всі те селища, що збудовані були для окозамилювання як імператриці Єкатерини ІІ, так і зарубіжних дипломатів та гостей Грицьком Нечесою, більш знаним як ясновельможний князь Григорій Потьомкін. Тобто, перепрошую, потьомкінські селища.

    Про що йдеться? От іде гість Євробачення відремонтованою вулицею – тротуари викладені плиткою, ледь не ідеальне покриття проїжджої частини (аж два шари суперсучасного полімерасфальтобетону), елегантні лави під пластиковими дашками на автобусних зупинках, все чудово, все як у Європі. Та досить відійти від магістралі на 10-15 метрів, досить пройтися дворами (а вони на Русанівці, де я живу, затишні й зелені), - і гість потрапляє в типовий «совок», з розбитим асфальтом, ба, з ямами на під’їзних доріжках, з не завжди пофарбованими огорожами, з обрізаними казна-як деревами (самий голий стовбур і декілька гілок) тощо. Тим часом на упорядкування дворів (нехай не за європейськими зразками, а на рівні елементарних норм, на рівні зручностей для мешканців) потрібно було би куди менше коштів, ніж на показуху… Чи мерія думає, що європейські гості не заходитимуть у двори житлових масивів на Лівому березі?

    А те, що йдеться значною мірою про показуху, засвідчують хоча б щойно згадані елегантні павільйончики на автобусних зупинках. Скажімо, біля готелю «Турист» на Лівобережній площі кінцева зупинка автобусів №48 і 49, а також маршруток №249 і 245. Крім того, тут зупиняються автобуси №95 і 108, маршрутки №177 і 178. Тобто нерідко накопичується понад 100-120 пасажирів. І для того, щоб їм було зручно чекати на комунальний транспорт, передбачено лише два павільйончика, де максимум 12 «посадочних місць», а в разі негоди під навіси зможуть сховатися максимум 40-50 людей. А от не надто елегантні старі МАФи на цій зупинці дозволяли сидіти та ховатися від негоди вдвічі, а то й утричі більшій кількості пасажирів…

    Що ж, воно й не дивно – нині очолюють проектувальників і затверджують проекти персонажі, які самі не їздять ані на автобусах, ані на маршрутках, ані на метро. Ба більше: можливо, дехто з них узагалі ніколи не був пасажиром комунального транспорту (згадується, як Леонід Черновецький говорив про одного з провідних членів своєї «молодої команди»: він же хлопець із заможної сім’ї, а тому ніколи не їздив у метро, звідки йому знати проблеми столичного метрополітену). Відтак чи не було би корисно мерії періодично влаштовувати для своїх комунальників (і для себе також) так собі «виходи в народ», щоб відчути на собі всі колізії життя звичайних киян?

    І ще одна важлива річ. «Будують проїжджі частини з використанням європейських технологій, уперше», - радіє мій товариш. Але ж європейські технології включають у себе як обов’язковий компонент не лише сучасну техніку й відповідні матеріали для роботи, а й раціональну організацію праці, відсутність «розкачок» й авралів. Це не в останню чергу забезпечує якість виконаних робіт «на виході», тривале використання зробленого. А як у нас? Спочатку ремонтники шляхів працювали до п’ятої вечора, з двома вихідними (не знаю, може, на якихось ділянках було інакше, пишу про те, що бачив), потім почався аврал. Дійшло до того, що навіть уночі він не вщухав. І все одно «західний» вестибюль на станції «Лівобережна» відкриють лише 5 травня, а не наприкінці квітня, як було обіцяно. І все одно ще далеко не все на вулицях Лівобережжя має належний вигляд…

    Можна назвати ще низку ґанджів в організації робіт з підготовки Лівого берега Києва до Євробачення (скажімо, одного разу завезли вже биту плитку, щоб укладати нею тротуари, проте громадськість оперативно зреагувала на це), проте головним є інше. Невже ж тільки під якусь подію (чи Євро-2012, чи Євробачення-2017, чи ще щось на міжнародному рівні) як міська влада столиці, так й уряд України згадуватимуть про потреби киян і виділятимуть належні кошти й ресурси? Невже ж тих, хто «нагорі» більше цікавить думка європейських туристів і заморських політиків, ніж життєві потреби українців і їхні оцінки діяльності влади? Сумно, якщо так, бо це означатиме, що справа ясновельможного князя Потьомкіна живе і перемагає…

    Джерело: День

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Євробачення Київ метро реконструкція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ