Конкурс Євробачення визначився із суддями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ТСН

Кожну країну-учасницю представлятиме 5 членів журі

З 2009 року результати конкурсу Євробачення визначають не лише глядачі, а і п’ять музичних професіоналів від кожної країни-учасниці. Європейський мовний союз опублікував імена всіх членів міжнародного журі від кожної країни учасниці, повідомляє прес-центр Євробачення-2017, передає «Укрінформ».

«Їх (журі) голос становить 50% від загального результату голосування в конкурсі. Таким чином журі на 50% впливають на результати конкурсу. Традиційно, музичні судді зберуться разом, щоб подивитися другу генеральну репетицію, кожен із журі виставить оцінки в прямому ефірі на супутниковому телеканалі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що робота журі контролюватиметься нотаріусом і незалежними спостерігачами Європейського мовного союзу для того, щоб перевірити, що голосування журі проводиться відповідно до правил Євробачення. Кожен член журі повинен оцінити учасника, номер і, звичайно ж, вокал і пісню. Після їх голосування Європейський мовний союз отримає бали від журі.

Рейтинг журі, в поєднанні з телеголосуванням, буде оголошений спікерами із кожної країни у ніч фіналу в прямому ефірі. У цьому році система голосування залишиться такою ж як була і минулого року. Тому журі та телеглядачі оголосять свої бали окремо один від одного, щоб показати глядачам, хто як проголосував.

Бали будуть визначені співвідношенням 50/50 від журі та телеглядачів. Повний перелік журі можна переглянути за посиланням.