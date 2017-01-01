Про небезпекеку олігархів, які заробляють на торгівлі з окупованими територіями

Сергій Грабовський Політичний аналітик

Сергій Грабовський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокада залізниці на Донбасі

На найближчих виборах частина зароблених грошей буде конвертована в відповідні заклики - мовляв, слід визнати Крим «тимчасовою складовою» Росії і вести на півострові нормальний бізнес

Мовою оригіналу

Слово «блокада» прочно вошло в политический и экономический лексикон Украины. С 20 сентября по 31 декабря 2015 года проходила масштабная акция общественных активистов по блокированию торговых перевозок из Украины в оккупированный Крым, которая в следующем году привела к постановлению Кабмина Украины, где было сказано: «Запретить на период временной оккупации поставки товаров (работ, услуг) под всеми таможенными режимами с временно оккупированной территории на другую территорию Украины и/или с другой территории Украины на временно оккупированную территорию, за исключением отдельных личных вещей граждан и социально значимых продуктов питания». То есть часть функций общественной блокады взяло на себя государство.

Однако контроль над сухопутными перевозками не решил проблему: во-первых, определенные товары в Крым с «материковой Украины» везут морем, во-вторых, еще больше везут окольными путями. Народный депутат Мустафа Джемилев отмечает: «Блокады эффективны, но все равно много везут в обход. Нам говорят, что там в магазинах полно украинской продукции. В основном через Керченский мост объезжают. Да, правда, дороже получается, но все равно. «Рошен» вот, например, там, говорят, полно. Мы интересовались, как «Рошен» туда попадает. И обвинить «Рошен» тоже нельзя, потому что они продают всем: и узбекам, и киргизам, даже в «ИГ», оказывается, есть «Рошен». Они друг у друга покупают».

А 26 декабря 2016 года активисты заявили о начале экономической блокады временно оккупированных районов Донбасса. Это еще более масштабная акция, чем в случае блокады оккупированного Крыма, продолжающаяся и сейчас; она имеет большее влияние на украинскую экономику, поскольку заблокированными оказались, в числе прочего, поставки антрацита с «особых районов». 1 марта Кабмин утвердил порядок перемещения товаров через линию разграничения и определил необходимые компоненты и материалы для горно-металлургического комплекса и энергетики, перемещение которых не запрещено, а 4 марта позволил общественности и волонтерам контролировать перемещение товаров в зоне АТО. Впрочем, блокада продолжается и приобретает новые масштабы.

Вокруг проблем целесообразности/нецелесообразности и законности/незаконности обоих блокад бушевали и бушуют нешуточные политические страсти. Однако «за бортом» дискуссий оказалась чрезвычайно важная, как представляется, проблема. А именно ‒ что на масштабной торговле с оккупированными территориями уже выросла и стремится расти далее новая, чрезвычайно опасная для судьбы страны разновидность компрадорской буржуазии Украины, ‒ прежде всего, крупной, политически влиятельной.

В общем и целом, в Украине, как и в любой постколониальной стране, еще и отягощенной непосредственным соседством с бывшей метрополией, не может не существовать ‒ наряду с национальной ‒ компрадорская буржуазия, компрадорский капитал.

Главная разница между национальным и компрадорским капиталом заключается в том, что в результате деятельности и прироста первого богатеет страна и ее граждане, второй же растет за счет обеднения, обнищания, разорения или хотя бы стагнации страны, сопряженных с обогащением бывшей метрополии или международных центров концентрации капитала. Первый растет не только за счет увеличения экспорта, а и (главным образом) за счет наличия массового внутреннего платежеспособного спроса. Для второго идеал ‒ это большие (и скрытые от государства) деньги за экспорт низкотехнологической продукции плюс специфическое население с приоритетами наподобие «много пива и зрелищный футбол». Компрадорская буржуазия ориентирована на чистоган и только чистоган и на вывоз капитала в оффшорные зоны. Для нее характерно практически полное нежелание вкладывать заработанные деньги в научно-технический прогресс, в обновление производства, в инновационные технологии. Для нее Украина ‒ это не родная земля, не свое государство и нация, а территория и население, то есть «это государство», являющееся лишь инструментом обеспечения беспрепятственной эксплуатации рабочей силы и природных ресурсов.

Классическая компрадорская буржуазия всегда и везде тесно связана с рынком метрополии на правах младшего партнера, сателлита, вывозящего туда сырье и продукцию низкого уровня обработки, взамен получая не только деньги, но и политическую поддержку, поскольку бывшей метрополии обычно выгодно продолжать удерживать недавнюю колонию в «согнутом» состоянии, как источник недорогих ресурсов (в том числе и рабочей силы) и политического сателлита. Специфичность компрадорского капитала Украины в общем процессе заключается в том, что он сформировался преимущественно «сидя на трубе», то есть большая часть нынешней так называемой элиты Украины сложилась вокруг экспортно-импортных операций с российским газом и нефтью. В свою очередь, компрадорская буржуазия кровно заинтересована в российском рынке, чтобы поставлять туда не слишком конкурентоспособную в мире продукцию, искусственно увековечивая технологическую отсталость украинской промышленности.

В силу того, что олигархи Украины (а практически все они в той или иной степени олицетворяют компрадорский капитал) объективно являются подсистемой российской социально-экономической системы, они усваивают и воспроизводят все другие элементы «русского мира»: весьма специфические представления о политической норме, о взаимоотношениях между властью и обществом, о допустимом и недопустимом в бизнесе и политике и тому подобное. Поэтому, даже если они имеют дворцы в Лондоне и Женеве, столицей мира для них все равно на подсознательном уровне остается Москва, предстающая в их воображении законодателем мод на все и вся и камертоном социокультурных вкусов. То есть олигархат Украины не является крупной национальной буржуазией, он – это буржуазия компрадорская, соответственно ‒ антинациональная, выступающая главным препятствием для нормального развития Украинского государства и гражданского общества.

Этот теоретический экскурс делает наглядными те опасности, которые влечет за собой новый вид компрадорского капитала, который вырос в прошлые годы и растет до сих пор на легальной (до начала блокады оккупированных территорий Крыма и Донбасса и до принятия ограничительных правительственных решений) и нелегальной, контрабандной торговле с российскими оккупантами и их местными сателлитами. Относительно оккупированных районов Донбасса, то главным фактором обогащения компрадоров здесь традиционно являются энергоносители ‒ теперь уже в виде угля. Под прикрытием воплей о том, что без этого угля остановятся заводы и электростанции Украины (вспомните, то же говорилось и о российском газе...) «заинтересованные лица» среди чиновников и бизнесменов пытаются сохранить каналы продаж донбасского угля за пределы Украины, а еще ‒ об этом сообщали СМИ ‒ в оккупированный Крым... Интересно, что за три прошедших года правительство так и не сумело наладить альтернативные пути обеспечения экономики страны необходимым количеством угля. Правда, во время премьерства Яценюка такие попытки были, но «заинтересованные лица» этого не допустили. И сейчас пытаются не допустить. А в итоге получается, будто бы Украинское государство не способно на полноценное самостоятельное существование и может выжить только под животворным светом звезд на башнях Кремля. Именно такой курс держит компрадорская буржуазия.

Что же касается Крыма, то здесь ситуация во многом иная. К счастью, в плане энергоносителей «материковая Украина» не зависит от полуострова. Поэтому на этом векторе состояния компрадорской буржуазии росли и растут прежде всего «просто» на торговле. В прошлые годы СМИ не раз отмечали, что украинские товары массово используются для нужд российских оккупационных войск на полуострове. Сейчас напрямую такие товары в Крым стало сложнее завозить. Однако, как отмечал Джемилев, их (и все остальное) везут в обход: непосредственно через Россию или через Беларусь, а потом уже через Россию. Трудно представить, что участники сделок с украинской стороны не знают, куда идут в конечном итоге товары. Однако их это не волнует ‒ ведь можно хорошо заработать, укрепляя бывшую метрополию и де-факто играя против интересов государства, гражданами которого они номинально являются...

Можете не сомневаться, что на ближайших выборах часть заработанных денег будет конвертирована в соответствующие призывы ‒ мол, следует признать Крым «временной составляющей» России и вести на полуострове нормальный бизнес. И вообще, следует мириться с Москвой любой ценой. Не случайно в конце прошлого года Виктор Пинчук ‒ типичный представитель компрадорской олигархии, тесно связанной с метрополией и экономически, и духовно ‒ выступил со статьей в The Wall Street Journal с программой фактического возврата Украины под влияние метрополии. Это был очевидный зондаж; к счастью, реакция на него оказалась преимущественно негативной или крайне негативной. Однако можно быть уверенными, что в ближайшее время «классические» и «новые» (еще более циничные и хищные) компрадоры не раз скажут свое слово...

Еще одно чрезвычайно важное, специфически крымское направление деятельности компрадорской буржуазии Украины ‒ это организация отдыха жителей «материка» на полуострове. Прошлым летом бесчисленное количество туристических фирм предлагало за не слишком большие деньги изрядно «оттянуться» в Крыму. Кроме чисто экономической выгоды, здесь есть ощутимый политический привкус: сотни тысяч украинских граждан (и прежде всего молодежи) должны привыкнуть, что ничего страшного не произошло, это политики в Киеве воду мутят, а простым людям нечего делить, мы от России никуда не денемся, будем дружить, несмотря на все. То есть, имеем еще одно свидетельство опасности «новых» компрадоров и доказательство того, что без демонтажа олигархической экономики, органической составляющей которой является компрадорский капитал, успешными украинские реформы не будут.

Джерело: Крим.Реалії

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»