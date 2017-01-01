Авдіївка досі залишається без світла

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Авдіївка

Водночас створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тисячі кубометрів

В Авдіївці станом на 7:00 вівторка відсутнє централізоване електропостачання. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«Теплопостачання у місті, де проживає близько 22 тисяч людей, здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тисячі кубометрів. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 7 генераторів ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Рятувальника зазначають, що «ситуація знаходиться під контролем», до аварійно відновлювальних робіт від ДСНС залучено 24 особи та 8 одиниць техніки.

Нагадаємо, загострення ситуації в Авдіївці розпочалось з 27 січня. З цього часу у місті внаслідок обстрілів загинуло п’ять мирних жителів, отримали поранення 13 чоловік, пошкоджено 301 будинок та 67 квартир в багатоповерхових будинках.

Увечері 5 березня внаслідок обстрілу бойовиків Авдіївку знову було знеструмлено. Також без електропостачання залишилася Донецька фільтрувальна станція.

Станом на понеділок ремонтні роботи на лінії електропередачі та Донецькій фільтрувальній станції поблизу Авдіївки так і не розпочалися.