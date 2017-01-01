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    Думки вголос

    Скільки українців пішло з російських соцмереж після їх блокування. Статистика

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    • Сьогодні, 17:32
    • Розсилка

    Спробуємо розібратися, що сталося з відвідуваністю російських сайтів за два тижні після блокування російських соцмереж в Україні

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    Будет мало текста и много картинок.

    Итак, есть такой сервис, показывающий посещаемость российских сайтов - liveinternet.ru. На его данные и будем опираться.

    Для начала глянем количество посетителей всех российских сайтов из Украины.

    На этой картинке (и последующих) тонкая синяя линия - ежедневное количество посетителей рунета, толстая - усредненное за 7 предыдущих дней. По толстой проще определять тенденцию.

    Итак. Украина. Было около 24 миллионов посетителей ежедневно, стало - около 10 миллионов. Минус 14 млн. Запомним это число.

    Кстати, еще не все провайдеры на этот момент заблокировали доступ.

    Кроме того, не нужно путать - далеко не все сайты рунета блокируются. Только входящие в холдинг Яндекса и в холдинг Мейл.ру.

    Поехали дальше. После блокировки в Украине взлетели рейтинги всевозможных сервисов, позволяющих заходить на «запрещенку». Такие сервисы подменяют «гражданство» и пользователи считаются посетителями из других стран.

    Страны, приютившие «мигрантов», легко обнаружить. Их четыре - Германия, Нидерланды, США и Великобритания. Именно из этих стран скачкообразно увеличилось количество посетителей на сайты рунета.

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    Германия.

    Было около 2 млн посетителей, стало около 2.8 млн. Плюс 0.8 млн.

    США.

    Было около 1.6 млн, стало около 2 млн. Плюс 0.4 млн.

    Нидерланды.

    Было 0.25 млн, стало 1.25 млн. Плюс 1 млн.

    Великобритания.

    Было 0.68 млн, стало 0.93 млн. Плюс 0.25 млн.

    Все это мы прикидывали приблизительно, но порядок цифр понятен.

    Итого. Рунет потерял около 14 миллионов «украинцев». И приобрел 0.8+0.4+1+0.25=2.45 миллиона «иностранцев».

    То есть, совокупные потери рунета от украинской интернет-блокады составили около 11.5 миллионов посетителей ежедневно.

    Теперь глянем информацию по посетителям соцсетей - ВК и ОК. По Яндексу и прочим сайтам статистика, к сожалению, закрыта.

    ВКонтакте.

    Было около 92 миллионов, стало около 83 миллионов. Минус 9 миллионов.

    Одноклассники.

    Было около 46 миллионов, стало около 44 миллионов. Минус 2 миллиона. Неожиданно маленькое падение.

    Ну и напоследок интересная информация с сайта Watcher - по их информации количество украинских пользователей Фейсбука за последние две недели выросло на 1.5 миллиона.

    Пока можно сказать, что из 14 миллионов посетителей, потерявших доступ к санкционным сайтам, воспользовались антиблокадными сервисами только 2.5 млн. Это примерно 18%. Остальные или слишком ленивы, или неспособны узнать способы и применить обход блокировки, или же не очень-то им те сайты и были нужны.

    Буду наблюдать за ситуацией и дальше. Если увижу что-то интересное - напишу.

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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