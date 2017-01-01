«Воля» заблокувала в окупованому Криму «Яндекс» і «ВКонтакте»

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Блокування Яндексу в окупованому Криму

Провайдер виконав указ Порошенка і заблокував російські соцмережі на території Севастополя

У середу, 31 травня, вранці компанія «Воля», що працює в російському правовому полі на території окупованих Севастополя і Криму, виконала рішення президента України Петра Порошенка і заблокувала для своїх користувачів доступ до ресурсів «Яндекс», «Майл» і «ВКонтакте».

Про це повідомляють севастопольські ЗМІ.

Тисячі жителів Севастополя залишилися без доступу до електронної пошти, контактів у соціальних мережах, бізнес-можливостей і сервісів.

На сайті компанії опубліковано повідомлення українською мовою, де «шановна абонентам» пояснюється, що сталося.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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