Путін буде торгуватися з Трампом за Україну, але провалиться з простої причини

Путін і Трамп

Трамп не зміг би ніколи задовольнити вимоги Путіна

Мовою оригіналу

Насколько я понимаю, встреча Трампа и Путина до сих пор не назначена. Никто не знает, будет ли она вообще. Что меня, на самом деле, интересует - не как аналитика, а как гражданина РФ и США - то, какие были совместные (российско-американские, - «Апостроф») гешефты, какие совместные договоренности и всякого рода разговоры до того, как Трамп был близок к президентскому посту, что там на самом деле происходило (между людьми Путина и будущего президента США, - «Апостроф»). Меня интересует с точки зрения гражданина, потому что я имею право знать.

Ведь такие люди, как Путин, содержатся на налоги граждан. В качестве гражданина США я более или менее уверен в том, что такие органы как ЦРУ, Конгресс, Сенат, различного рода специальные комиссии, до конца расследуют потенциальный конфликт интересов, потенциальное нарушение закона, договоренности, которые осуществлял Трамп, но не имел права на это. Все, что меня интересует с точки зрения возможного нарушения права до президентской гонки, во время нее и при его вступлении в должность президента. Любые незаконные, нелегальные действия – это то, что интересует. Я верю в американскую систему.

А вот с российской стороны я не верю ни во что. Если между Путиным и Трампом и были какие-то нелегальные договоренности, то мы знаем заранее, что с российской стороны мы никогда не докопаемся до правды, пока путинский режим не падет, пока, так или иначе, кто-то не сядет на скамью подсудимых, пока не будут открыты архивы и определенные секретные данные, которые позволят нам судить о каких-то государственных и должностных преступлениях. А вот в США ничего, в конечном итоге, не останется тайным.

То, что в случае возможной встречи Трампа с Путиным, будет идти речь об Украине, к бабке не ходи. Это абсолютно 100%. Потому что сейчас это одна из «горячих точек» планеты. Но никаких требований Путина по поводу размена Украины взамен на что-то просто не может быть по определению. И никогда не могло быть. Трамп не смог бы никогда удовлетворить эти требования.

Чего желал Путин? Путин хотел бы закончить войну на Востоке Украине в обмен на признание Крыма под юрисдикцией России. Он этого не получил. Да, эта тема поднимется во время встреч. Но в этой форме не будет даже обсуждаться. Потому что ни Трамп, ни Меркель, ни Олланд, ни будущий президент Франции Макрон, никакие другие главы государств не уполномочены по определению обменивать какие-то аннексированные территории на мир на каких-то других территориях, где Россия развязала войну.

Не представляю себе, как могла кремлевская администрация Путина, люди, которые непонятно в каком году живут, надеяться на то, что они могли бы разговаривать с Америкой в 2014 или 2017 году, в 21 веке, о разделении мира на зоны интересов. Они живут не в той эпохе. Американская администрация никогда не будет вести с другой страной такого рода переговоры.

Джерело: Апостроф

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»