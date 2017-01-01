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    Ватажок ІДІЛ в Афганістані вбитий у результаті спецоперації США

    • Сьогодні, 08:49
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    Американські військові
    Американські військові

    В операції брали участь і афганські командос, у бою також загинули двоє американських військовослужбовців

    За повідомленням Пентагону, емір «Ісламської держави в Хорасані» Абдул Хасіб імовірно був знищений після тригодинного бою в печерному комплексі, розташованому в провінції Нангархар (Афганістан) на кордоні з Пакистаном. В бою також загинули двоє американських військовослужбовців і 35 бойовиків ІДІЛ.

    В операції зі знищення або захоплення Хасіба взяли участь 50 американських рейнджерів і 40 афганських командос, які, за підтримки авіації, вертольотів і дронів, взяли штурмом печерний комплекс. Цей комплекс розташований в декількох кілометрах від долини, де два тижні тому був застосований найпотужніший неядерний боєприпас в арсеналі США - GBU-43 (так звана «мати усіх бомб»).

    Міністр оборони США Джим Метіс в своїй заяві вказав, що Сполучені Штати «в неоплатному боргу» перед загиблими військовими.

    Джерело: Голос Америки

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