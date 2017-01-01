Розслідування Навального, або Як путінський телевізор врятує Медведєва

Резонанс від розслідування Навального не достатній для того, щоб що-небудь сталося в жорсткій фашистській диктатурі в РФ

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Никакой предвыборной гонки в РФ не существует. В России началась очередная спецоперация по инаугурации Путина. Поэтому в контексте Навального, его объявления о том, что он будет баллотироваться в президенты, ничего общего с наложением по времени публикации расследования не имеет.Навальный не зарегистрирован пока в качестве кандидата в президенты, и скорее всего, не будет. Никакой президентской гонки все равно нет.Если кто-то обвиняет его в некой политической подоплеке этой публикации, то нужно напомнить, что о своем участии в кампании он объявил относительно недавно. А расследования такого масштаба, которое он опубликовал, ведутся очень долго. И, по-моему, если я не ошибаюсь, то в материалах расследования, и в своем фильме, и в тексте он говорит о том, что работали они над этим чуть ли не год.

Что касается последствий, то поскольку в стране установилась относительно жесткая, но настоящая фашистская диктатура вместо государственного строя, предусмотренного конституцией, то в этой ситуации этот доклад, так же как и доклад по Чайке (Юрий Чайка генеральный прокурор РФ с 2006 года), ни к чему не приведет. Они же не будут сами себя судить. Единственным действенным способом, который мог бы вообще на что-то повлиять, или на самом деле уже как-то частично влияет – это введение персональных санкций. И природа введения санкций против конкретных людей может быть различной. Некоторые санкций были введены против ближнего окружения Путина за их роль в аннексии Крыма, за агрессию против Украины, а некоторые санкции вводятся за нарушение прав человека – и это персональные санкции против всех, кто внесен в так называемый список Магнитского. А некоторые санкции вводятся против международных финансовых преступлений, таких как отмывание денег, полученных незаконным путем.

На основании расследований Навального единственный действенный способ, который существует на данный момент сегодня – это пристальное внимание министерств юстиций и министерств финансов различных стран к тому, что происходит, в том числе с финансами, активами и имущества этой Медведевской ОПГ и лиц, связанных так или иначе с ней на основании этого фильма. А вы видели, что там упоминались также господа Михельсон – один из главных акционеров «Новотека» и Усманов. Усманов в данный момент является резидентом Швейцарии, а значит, те финансовые операции происходят в международной финансовой системе той страны. Я уверен, что они находятся под пристальным вниманием, в том числе Министерства юстиции, Министерства финансов США. Есть также управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое ответственно за ведение санкций против финансовых преступлений. Вот отсюда могут произойти и серьезные последствия. Но только, если и когда заинтересованные правительственные и государственные органы различных стран увидят в этих событиях составы преступлений, которые попадают под их юрисдикцию.

Путин является крышей Медведева. Если вы начнете смотреть путинское телевидение 7 дней в неделю, то вы не увидите там фильма Навального. Резонанс от расследования Навального не достаточен для того, чтобы что-либо произошло в этой жесткой фашистской диктатуре. Кто будет их судить? Я не знаю, в какой момент, каким образом случиться что-то, что в той или иной степени сломает эту систему. Но это точно произойдет.

Джерело: Апостроф

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